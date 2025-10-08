freundlich14°
DE | FR
burger
Schweiz
Gesellschaft & Politik

Gemeinden sollen für Kosten von herrenlosen Tieren aufkommen

unscharfer abstrakter Naturhintergrund mit schwarzer Katze auf der Strasse, Nahaufnahme.
Die Behandlungskosten von herrenlosen Tieren mussten bis anhin von den Tierärzten übernommen werden. (Symbolbild)Bild: Shutterstock

Gemeinden sollen für die Tierarztkosten von herrenlosen Tieren aufkommen

08.10.2025, 15:2308.10.2025, 15:50

In der Schweiz sind Tierärzte gesetzlich dazu verpflichtet, verletzte Tiere zu behandeln. Doch was passiert, wenn ein herrenloses Tier in einer Praxis landet?

Falls das Tier jedoch nach der Behandlung keinen Besitzer hat oder abgeholt wird, bleibt der Tierarzt auf der Behandlungsrechnung sitzen. Dies führt unter anderem dazu, dass viele Tierärzte keinen Notfalldienst mehr anbieten würden.

Grünen-Nationalrätin Meret Schneider fordert nun in einer Motion eine Änderung des Tierschutzgesetzes. Dies berichtet der Blick.

Büsi «Brombeeri»

Ein Beispiel für solch eine Situation ist das Büsi «Brombeeri». Die Katze wurde 2022 von der Polizei verletzt in eine Tierklinik in Solothurn gebracht. Dort musste es notoperiert werde. Doch abgeholt oder gesucht wurde das Büsi nie, weshalb die Rechnung über 3000 Franken bei der Tierklinik hängig blieb.

Die Klinik sah die Gemeinde als Fundbüro in der Verantwortung, die Rechnung zu bezahlen, und es kam zum Rechtsstreit. In letzter Instanz entschied das Bundesgericht, dass die Solothurner Gemeinde die Kosten übernehmen muss.

Die Zürcher Nationalrätin fordert nun, dass dies so im Gesetz festgeschrieben werden soll. Damit wären die Gemeinden für die Fundtiere verantwortlich und müssten für alle so entstandenen Kosten aufkommen.

Meret Schneider, GP-ZH, spricht zu ihrer Motion, an der Sommersession der Eidgenoessischen Raete, am Mittwoch, 1. Juni 2022 im Nationalrat in Bern. (KEYSTONE/Alessandro della Valle)
Zürcher Nationalrätin, Meret Schneider.Bild: keystone

Meret Schneiders Motion wird nun im Parlament diskutiert. (nib)

Diese Artikel könnten dich auch interessieren:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Die besten Photobombs sind immer noch die von Tieren
1 / 26
Die besten Photobombs sind immer noch die von Tieren

Diese Foto-Bomben machen einfach jedes Bild besser. Bild: jookero
quelle: http://www.jokeroo.com/pictures/animal/920641.html
Auf Facebook teilenAuf X teilen
XXL-Katze hat Millionen Views – Besitzer dementiert Tierquälerei
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
10 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
10
Meistgelesen
1
Weshalb U-Boote Piratenflaggen hissen
2
Ein Land schlägt beim E-Auto-Boom alle Rekorde – und es ist nicht China
3
Russland geht das Benzin aus: Leere Zapfsäulen könnten zum Sturz von Putin führen
4
Trump stichelt gegen Greta – der Konter folgt sofort
5
Besuch vom Date: Diese Dinge in der Wohnung turnen ab
Meistkommentiert
1
«Eine Schande» – jetzt reagieren Politiker auf Ricklis Pläne mit den Gaza-Kindern
2
Neuer Trainer fürs Basler Frauen-Team +++ Lausanne holt sich erfahrenen Franzosen
3
Hey User, welches Verhalten von Mitreisenden nervt im Zug am meisten?
4
Ständerat will Lastenvelofahrer disziplinieren – Pro Velo kontert
5
Picdump 160 – Ohne Memes kein Leben
Meistgeteilt
1
Ukrainischer Drohnenangriff in asiatischem Teil Russlands
2
Gespräche zum Frieden in Ägypten werden fortgesetzt
3
«Trumps Invasion»: Soldaten der Nationalgarde aus Texas in Illinois angekommen
4
Sondereinheit im Einsatz: Psychisch auffälliger Mann in Oetwil am See ZH festgenommen
5
Mehr Züge möglich: SBB führen digitale Stellwerke ein
Dank dieses Tools verpasst du die besten Herbstfarben dieses Jahr nie mehr
Gibt es etwas Schöneres als die farbigen Blätter im Herbst? Kaum. Aber leider geht der Zauber so schnell vorbei. Wir haben dir hier aber einen Tipp, wie du den richtigen Zeitpunkt erwischst.
Wir fangen bei den Basics an: Mit der Verfärbung der Blätter bereiten sich die Bäume auf die kalte Jahreszeit vor. Kürzere Tage und kühlere Temperaturen lösen in den Blättern den Alterungsprozess aus. Der grüne Farbstoff im Blatt, der Nährstoff Chlorophyll, wird in seine Bausteine zerlegt und in Ästen, Stamm und Wurzeln gespeichert.
Zur Story