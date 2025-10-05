wechselnd bewölkt12°
DE | FR
burger
Schweiz
Wissen

Zahlen und Fakten zu Schweizer Katzen: Wie sie heissen und wo sie wohnen

Nur rund die Hälfte aller Hauskatzen in der Schweiz ist gechipt.
Nur rund die Hälfte aller Hauskatzen in der Schweiz ist gechipt.Bild: Shutterstock

Das sind die Schweizer Katzen-Hotspots – so viele leben in deiner Gemeinde

In der Schweiz leben über 1,5 Millionen Katzen – und es werden immer mehr. Wo die meisten dieser Vierbeiner leben und wie sie heissen, zeigt ein Blick in die Datenbank der Schweizer Tier-Datenspezialisten von Identitas.
05.10.2025, 16:2605.10.2025, 16:26
Philipp Reich
Philipp Reich

In der Schweiz leben gemäss dem Schweizer Tierschutz STS aktuell rund 1,5 bis 2 Millionen Hauskatzen. Die genaue Zahl kennt niemand, denn anders als bei Hunden gibt es für Stubentiger keine gesetzliche Registrierungspflicht. Diese ist momentan auch nicht in Sicht, denn im Mai dieses Jahres lehnte der Nationalrat eine Motion des Bundesrates, die eine nationale Chip- und Registrierungspflicht für Hauskatzen vorsah, ab.

Dennoch werden in der Schweiz immer mehr Büsis gechipt. Ende August 2025 waren gemäss der Schweizer Tierdatenbank Identitas rund 792'000 Katzen in der Schweiz registriert, vor zehn Jahren waren es noch rund 300'000.

Und wo leben die Schweizer Hauskatzen? Ein Blick auf die Karte zeigt, dass die Katzendichte (Anzahl pro Quadratkilometer) in ländlichen Regionen geringer ist als in städtischen Gegenden. Dieses Bild ist aber verzerrt. Denn in urbanen Regionen und Agglomerationen wird laut Identitas ein grösserer Anteil der Katzen registriert als auf dem Land. Insgesamt seien nur rund ein Drittel aller Katzen gechipt.

Von allen Schweizer Gemeinden leben in der Stadt Zürich am meisten Katzen. Über 18'000 Tiere sind registriert, allerdings ist Zürich auch die bevölkerungsreichste Gemeinde der Schweiz. Dahinter folgen mit Lausanne, Genf, Bern und Winterthur weitere urbane Zentren.

Ein anderes Bild ergibt sich, wenn man die Anzahl der Katzen in den Gemeinden pro Einwohner berechnet. Dann liegt plötzlich der Genfer Vorort Bernex an der Spitze: 58,2 Katzen gibt es dort pro 100 Einwohner. Der Grund: Im Ort betreibt die Société Genevoise pour la Protection des Animaux ein grösseres Tierheim, in dem auch viele Katzen wohnen.

Die grösste Katzendichte pro Fläche hat jedoch nicht Bernex, sondern die Nachbargemeinde Vernier. Im dicht besiedelten Vorort von Genf leben rund 922 pro Quadratkilometer. Dort betreibt die Stiftung SOS Chats ein Refugium insbesondere für Katzen.

Häufigste Rassen

Am beliebtesten ist bei Katzenbesitzerinnen und Katzenbesitzern die europäische Hauskatze. Mehr als die Hälfte aller gechipten Büsis gehören zu dieser Rasse. Dahinter folgt die europäische Kurzhaar-Katze vor den Kreuzungen verschiedener Rassen. Ebenfalls beliebt sind Maine Coon, Britisch Kurzhaar sowie Bengal.

Häufigste Katzennamen

Bei den häufigsten Büsi-Namen liegen seit Jahren die gleichen Verdächtigen an der Spitze. Der mit Abstand beliebteste Katzenname in der Schweiz ist Luna, gefolgt von Nala und Mia. Bei den Katern ist Leo der beliebteste Name, Filou und Milo komplettieren hier das Podest.

Katzen:

  1. Luna – 11'109
  2. Nala – 8379
  3. Mia – 4792
  4. Mimi – 3158
  5. Lilly – 3048
  6. Kira – 2950
  7. Lucy – 2637
  8. Mila – 2406
  9. Stella – 1859
  10. Mira – 1679

Kater:

  1. Leo – 5095
  2. Filou – 2867
  3. Milo – 2728
  4. Max – 2662
  5. Charly – 2592
  6. Mogli – 2567
  7. Merlin – 2557
  8. Felix – 2485
  9. Jimmy – 2447
  10. Balu – 2235

Mehr zum Thema Katzen:

Nationalrat lehnt landesweite Chippflicht für Katzen ab
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Diese Katzen haben keinen Bock auf den Tierarzt
1 / 21
Diese Katzen haben keinen Bock auf den Tierarzt

Hier folgen ein paar lustige Samtpfoten, die den Tierarzt-Besuch alles andere als lustig finden. Bild: Imgur
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Wenn deine Arbeitskollegen wie Katzen wären ...
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Meistgelesen
1
Ernsthaft: Trump spinnt jetzt wirklich
2
Vollmond im Oktober ist der erste Supermond des Jahres
3
«Leider ja. Es gab bereits Drohnenüberflüge»
4
Kaltfront im Anmarsch – doch für nächste Woche gibt es gute Nachrichten
5
Trump trollt die Demokraten mit KI-Videos – jetzt schlägt Colbert zurück
Meistkommentiert
1
SVP könnte erstmals die 30-Prozent-Marke knacken – in der «Arena» zeigt sich, weshalb
2
Der Bund will Tempo 80 auf Hälfte der Schweizer Autobahnen
3
Wahlumfrage: SVP könnte bald erstmals die 30-Prozent-Marke knacken
4
Demenz-Verdacht bei Donald Trump – und die Google-KI schweigt lieber dazu
5
SVP laut Umfrage auf über 30 Prozent – nun spricht Blocher vom 3. Sitz im Bundesrat
Meistgeteilt
1
Islamische Länder begrüssen Trump-Plan für Gaza
2
Russland greift Ukraine mit Drohnen und Raketen an ++ Alarmstart der polnischen Luftwaffe
3
Hamas will nach eigenen Angaben Delegation nach Kairo schicken
4
Das ist die gefährlichste Bruchstelle der Nato
5
Inhaftierter Schweizer Palästina-Aktivist tritt in Hungerstreik
Nach Reduktion von Eigenmarken: Migros streicht 1000 Artikel
Vielfalt oder Verzettelung? Weil die Auswahl an Produkten im Supermarkt über die Jahre hinweg immer grösser geworden ist, reagiert der orange Riese nun.
Einst war der Einkauf von Milch simpel. Die Frage lautete bloss: Gekühlte Frischmilch oder UHT? Inzwischen ist das Milchregal in Supermärkten aber so vielfältig wie die Fellmuster von Kühen. Pflanzlich, mit Protein angereichert, wenig Fett, und, und, und. Diese grosse Auswahl zeigt sich auch bei anderen Sortimenten, sei es bei Süssgetränken, Cerealien oder Shampoos. Und schliesslich sagte der britische Schriftsteller Oscar Wilde einst: Nothing succeeds like excess – nichts ist erfolgreicher als der Überfluss.
Zur Story