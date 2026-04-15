wechselnd bewölkt
DE | FR
burger
Schweiz
Gesellschaft & Politik

Die Schweiz könnte das Asylverfahren in Drittstaaten verlagern

Trotz rechtlicher Möglichkeiten gibt sich der Bundesrat rund um den zuständigen Minister Beat Jans skeptisch.
Trotz rechtlicher Möglichkeiten gibt sich der Bundesrat rund um den zuständigen Minister Beat Jans skeptisch.

Die Schweiz könnte Asylverfahren auslagern – doch der Bundesrat bleibt vorsichtig

Ein neuer Bericht hält es für möglich, dass die Schweiz Asylverfahren in Drittstaaten verlagern könnte. Der Bundesrat sieht weiterhin erhebliche Hindernisse.
15.04.2026, 22:5515.04.2026, 22:55
Léonie Hagen
Léonie Hagen

Die Bundesbehörden stossen in der Bearbeitung von Asylgesuchen immer wieder an ihre Grenzen. Die Schweiz prüft deshalb regelmässig – wie andere europäische Länder auch – ob sie Asylverfahren und Wegweisungen in Drittländer auslagern kann. Damit müssten Asylsuchende in einem anderen Land abwarten, ob ihr Gesuch angenommen wird. Bei einer Ablehnung würden sie dort direkt weggewiesen.

Ein neuer Bericht kommt nun zum Schluss: Rechtlich wäre das «nicht unmöglich». Es bräuchte allerdings Anpassungen im Schweizer Recht. Und die Umsetzung bleibe komplex, schreibt der Bundesrat am Mittwoch.

Hohe rechtliche und faktische Hürden

Selbst wenn sich Asylsuchende nicht in der Schweiz befinden würden, muss der Bund während des Verfahrens rechtsstaatliche und menschenrechtliche Standards sicherstellen. Er muss dafür sorgen, dass die Sicherheit der Asylsuchenden nicht zusätzlich gefährdet wird.

Nur schon die Überprüfung dieser Grundlagen in einem anderen Land sei herausfordernd, heisst es in einer externen Studie der Migrations Experts Group. Dazu kommen gemäss Bundesrat hohe Anfangsinvestitionen; das Kosten-Nutzen-Verhältnis einer konkreten Umsetzung lasse sich nur schwer abschätzen. Insbesondere, weil sie das Asylsystem mit funktionierenden Verfahren höchstens punktuell entlasten könne.

Bundesrat gibt sich vorsichtig, schliesst aber nichts aus

Ausserdem sei unklar, wie langfristig stabil und verlässlich mögliche Partnerstaaten seien. Die Auslagerung würde die Schweiz von solchen Partnerländern stark abhängig machen.

Bei Auslagerungen könne die Schweiz nicht ausreichend kontrollieren, ob internationale Menschenrechtsnormen eingehalten würden, schreibt auch die Schweizerische Flüchtlingshilfe dazu. Damit bestehe ein grosses Risiko für Grundrechtsverletzungen und die Gefahr, dass Menschen zu Unrecht in unsichere Länder zurückgeschickt würden.

Trotzdem will der Bundesrat verschiedene Auslagerungsvorhaben in Europa weiter beobachten und eine Teilnahme daran nicht ausschliessen. (aargauerzeitung.ch)

Spanien legalisiert Hunderttausende Migranten – das willst du dazu wissen
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
2 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
2
Zwangsarbeit-Vorwürfe aus den USA: So reagiert die Schweiz
In zwei Stellungnahmen weist Seco-Chefin Helene Budliger Artieda die Anschuldigungen der US-Regierung zurück, die Schweizer Handelspraktiken seien unfair. Kann sie neue Strafzölle verhindern?
Die Untersuchung des amerikanischen Handelsbeauftragten über unfaire Handelspraktiken dauert offiziell noch an. Jamieson Greer aber scheint sich seine Meinung bereits gebildet zu haben. Das zeigt ein Blick in die kürzlich publizierte Ausgabe eines jährlichen Berichts, in dem Greer jeweils die wichtigsten Partnerstaaten der USA an den wirtschaftspolitischen Pranger stellt.
Zur Story