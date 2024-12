Die Reaktionen von Kantonen und Parteien zum EU-Abkommen der Schweiz

Von «sehr erfreut» bis besorgt – die Reaktionen von Kantonen und Parteien zum EU-Abkommen

Die Verhandlungen über die neuen bilateralen Verträge zwischen der Schweiz und der Europäischen Union sind abgeschlossen. Das sind die Reaktionen.

Kantonsregierungen freuen sich auf «neues Kapitel»

Für die Konferenz der Kantonsregierungen wird nach Abschluss der Verhandlungen mit der EU ein neues Kapitel aufgeschlagen. Die Kantonsregierungen begrüssen, dass dieser Meilenstein nun erreicht ist.

Es lägen konkrete Verhandlungsergebnisse vor, die breit diskutiert und bewertet werden könnten, hiess es am Freitag in einer Mitteilung der Konferenz der Kantonsregierungen (KdK). Parallel dazu müssten nun auch die innenpolitischen Weichen gestellt werden. «Die Kantone wollen sich konstruktiv an diesem Prozess beteiligen.» Ziel sei ein ausgewogenes Gesamtpaket, das auch die Bevölkerung zu überzeugen vermöge.

Neben der Stabilisierung der bestehenden Marktzugangsabkommen enthalte das Paket auch neue Abkommen. So werde die Einigung im Bereich des Gesundheitsabkommens die grenzüberschreitende Zusammenarbeit in Krisensituationen verbessern und den Gesundheitsschutz der Bevölkerung stärken. (sda)

Parteien haben gemischte Gefühle

Die SVP ist, erwartungsgemäss, nicht erfreut über den «undemkratischen», «unwürdigen» und «unakzeptablen» Vertrag mit der EU. In ihrer Medienmitteilung ist die Rede von einem «Unterwerfungsvertrag» und einem «Lügenpaket» mit der «Krisen-EU».

Die FDP beschreibt das Resultat in ihrer Medienmitteilung als «deutlich besser als bei früheren Versuchen». Das heute vorgestellte Verhandlungsergebnis übertreffe die Resultate des letzten Anlaufs im Jahr 2021. Das zeige, dass der damalige Abbruch der Verhandlungen richtig gewesen sei. Diesmal habe der Bundesrat mehr erreicht. Doch die Partei gibt sich zurückhaltend und verspricht, jede Zeile sorgfältig zu lesen und zu prüfen, die der Bundesrat nun vorlegen werde. «Wir jubeln die Verträge weder hoch, noch verdammen wir sie», heisst es.

Bei den Grünen heisst es wiederum: «Endlich ein EU-Abkommen!» Sie seien «sehr erfreut» über den Abschluss der Verhandlungen mit der EU, schreibt die Partei in einer Medienmitteilung. Das EU-Abkommen sei von grosser strategischer Bedeutung für die Schweiz, heisst es weiter.

Die SP und die Mitte haben noch nicht Stellung bezogen.

Elektritätsanbieter begrüssen Integration in den Strommarkt

Der Verband Schweizerischer Elektrizitätsunternehmen begrüsst den Abschluss der Verhandlungen über die Bilateralen III, insbesondere das Stromabkommen. Je besser die Schweiz in den europäischen Strommarkt integriert sei, desto resilienter, sicherer und günstiger sei auch ihre Stromversorgung.

Insbesondere zu begrüssen sei, dass die Grundversorgung aufrechterhalten werden könne und die Branche hier Handlungsspielraum habe, heisst es in einer Mitteilung vom Freitag. Positiv sei auch, dass Stromversorger und Verteilnetzbetreiber in öffentlicher Hand bleiben dürften, dass Flexibilität bezüglich der Reservekraftwerke vorgesehen sei und keine Vorschriften für die Vergabe von Wasserkraft-Konzessionen gemacht würden. Zudem werde auch eine Kooperation beim Wasserstoff angestrebt.

Der Verband zeigt sich überzeugt, dass mit der Strommarktöffnung in der Schweiz sowohl für die Grundversorgung als auch für Marktangebote optimale Rahmenbedingungen geschaffen werden. Eine Bedingung seitens der EU für den Abschluss eines Stromabkommens sei die Wahlfreiheit der Kundinnen und Kunden. Laut dem Verband werden die Konsumentinnen und Konsumenten von den Wahlmöglichkeiten profitieren.

Gewerkschaften sorgen sich um Lohnschutz

Der Schweizerische Gewerkschaftsbund und Travailsuisse kritisieren das Abkommen mit der EU. Es zeige sich, dass damit der Lohnschutz abgebaut werde.

Es sei absehbar, dass mit dem neuen Abkommen der Lohnschutz deutlich geschwächt würde. Das sei für Travailsuisse nicht akzeptabel, hiess es am Freitag in einer Mitteilung. Der Schweizerische Gewerkschaftsbund (SGB) stiess ins gleiche Horn: Mit dem Abkommen werde es viel schwieriger werden, Schweizer Löhne durchzusetzen, schrieb er in einer Mitteilung.

Ein weiteres Problem sei, dass die Schweiz sich mit dem Abkommen verpflichte, die EU-Spesenregel zu übernehmen, so der SGB. Die Arbeitnehmenden, die im Auftrag ihrer Arbeitgeber auswärts arbeiten müssen, «erhalten die Kosten für Übernachtung und Verpflegung nur noch nach den Regeln in ihrem Herkunftsland erstattet» und dies, obwohl diese Kosten in der Schweiz europaweit zu den höchsten gehörten. Auch für Travailsuisse ist eine allfällige Umsetzung von ausländischen Spesenregelungen in der Schweiz ausgeschlossen.

Das Abkommen habe auch negative Auswirkungen auf den Service public, die Stromversorgung und den internationalen Personenverkehr, schrieben die beiden Verbände. (sda)

Arbeitgeberverbände sprechen von «wichtigem Schritt»

Der Arbeitgeberverband, Economiesuisse und Swissmem begrüssen die neuen Verträge zwischen der Schweiz und der EU ausdrücklich. Der Abschluss der Verhandlungen für die Bilateralen III markiere einen wichtigen Schritt in Richtung einer nachhaltigen Sicherung dieses bewährten Wegs, so der Arbeitgeberverband.

Für die Schweizer Wirtschaft sei zentral, dass der bilaterale Weg stabilisiert und fortgesetzt werden könne, schreibt der Wirtschaftsdachverband Economiesuisse. Man nehme positiv zur Kenntnis, dass die Schweiz gemäss Angaben des Bundesrats ihre im Verhandlungsmandat festgesetzten Ziele erreicht habe.

Für die Arbeitgeber sei es entscheidend, das Verhältnis EU – Schweiz wieder auf ein stabileres Fundament zu stellen und damit für Planungssicherheit zu sorgen, so der Schweizerische Arbeitgeberverband. Man werde das Verhandlungsergebnis und die innenpolitische Umsetzung, sobald beides vorliegen würden, vertieft prüfen.

Gerade auch aufgrund des guten Zugangs zum EU-Binnenmarkt und der erfolgreichen bilateralen Beziehungen geniesse die Schweiz heute wirtschaftlichen Wohlstand. Beim Lohnschutz ermögliche es das erarbeitete dreistufige Absicherungskonzept der Schweiz, die spezifischen Schutzmechanismen auch künftig aufrechtzuerhalten, stellt der Arbeitgeberverband fest.

Der Industrieverband Swissmem schreibt, dass das Common Understanding zu den Bilateralen III bereits eine gute Basis gewesen sei. In den Verhandlungen seien weitere Verbesserung erzielt worden. Auf den ersten Blick scheine das wichtige Abkommen für die Schweiz vorteilhaft. Swissmem werde das Resultat nun analysieren und voraussichtlich in der Vorstandsitzung von Ende Februar eine Beurteilung vornehmen. (sda)