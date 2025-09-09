wechselnd bewölkt18°
DE | FR
burger
Schweiz
Gesellschaft & Politik

Parlament diskutiert über besseren Schutz für arbeitslose werdende Mütter

FILE - A pregnant woman stands for a portrait in Dallas, May 18, 2023. (AP Photo/LM Otero, File) Immigration Birthright Citizenship
Der Ständerat debattiert über bessern Schutz für arbeitslose Schwangere.Bild: keystone

Parlament diskutiert über besseren Schutz für arbeitslose, werdende Mütter

Als einziges Land in Europa kennt die Schweiz keinen Mutterschutz vor der Geburt. Arbeitslose Schwangere können deshalb ihren Anspruch auf Mutterschaftsentschädigung verlieren. In der laufenden Session kommt das Thema ins Parlament. Das Wichtigste in 6 Punkten.
09.09.2025, 13:2309.09.2025, 13:23
Christoph Bernet / ch media
Mehr «Schweiz»

Darum geht es:

Diese Session berät der Ständerat einen Vorstoss von Flavia Wasserfallen (SP/BE). Sie fordert in einer Motion, Lücken im Mutterschutz zu schliessen. Konkret verlangt sie erstens, dass werdende Mütter während der Schwangerschaft nicht mehr ausgesteuert werden dürfen. Sie sollen künftig also ihren Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung nicht mehr verlieren. Zweitens sollen Schwangere mehr Taggelder aus der Arbeitslosenversicherung (ALV) erhalten, wenn sie aus gesundheitlichen Gründen arbeitsunfähig sind.

Inhaltsverzeichnis
So ist die Situation heuteSo ist die Situation für arbeitslose SchwangereSo viele sind davon betroffenSo argumentiert Flavia Wasserfallen für den VorstossSo argumentieren Bundesrat und GegnerSo geht es weiter

So ist die Situation heute

Im Gegensatz zu allen anderen EFTA- und den EU-Staaten kennt die Schweiz keinen Mutterschutz vor der Geburt. Dieser beginnt hier erst mit der Geburt des Kindes. Ab dann haben Frauen einen gesetzlichen Anspruch auf 14 Wochen Mutterschaftsurlaub. Während diesem erhalten sie 80 Prozent ihres bisherigen Verdiensts, finanziert durch die Erwerbsersatzordnung (EO).

In der Realität kommt es jedoch bei rund 80 Prozent der Schwangeren zu Unterbrüchen in der Erwerbsarbeit, die im Schnitt rund sechs Wochen dauern. In den letzten zwei Wochen vor der Geburt sind knapp 70 Prozent der Schwangeren krankgeschrieben.

Wer in einem regulären Anstellungsverhältnis steht, für den gilt während der Schwangerschaft ein Kündigungsschutz und – bezüglich Höhe und Länge abhängig von der Anzahl Dienstjahren – eine Lohnfortzahlungspflicht des Arbeitgebers.

So ist die Situation für arbeitslose Schwangere

Anders ist die Lage bei arbeitslosen Schwangeren. Sie haben nur während 30 Tagen Anspruch auf vollständige Taggelder der Arbeitslosenversicherung. Diese sind bei gesundheitlichen Problemen während der Schwangerschaft rasch aufgebraucht. Dann werden sie ausgesteuert – und verlieren dadurch auch den Anspruch auf Mutterschaftsentschädigung nach der Geburt.

So viele sind davon betroffen

Die Bundesverwaltung ermittelte die Anzahl Frauen, die von der Problematik betroffen sind. Gemäss Schätzungen wurden im Jahr 2022 508 Frauen während der Schwangerschaft von der Arbeitslosenversicherung ausgesteuert. Hätte man ihnen allen zusätzliche Taggelder bis zur Geburt des Kindes ausbezahlt, hätte dies die Arbeitslosenversicherung 8.2 Millionen Franken gekostet. Das entspricht 0,12 Prozent der gesamten ALV-Ausgaben.

So argumentiert Flavia Wasserfallen für den Vorstoss

«Die soziale Absicherung für schwangere Frauen ist ungenügend.», sagt die Berner Ständerätin. Dass jährlich rund 500 Frauen ausgesteuert und so auch den Anspruch auf Mutterschaftsentschädigung verlieren, sei stossend. Die Politik fordere sowohl das Kinderkriegen als auch die Erwerbstätigkeit von Müttern. Doch schwangere Frauen, die unverschuldet in die Arbeitslosigkeit geraten seien, würden alleine gelassen. Sie fordere mit ihrer Motion keinen Ausbau des Sozialstaats, betont Wasserfallen: «Ich möchte lediglich eine Lücke schliessen.» Die Mehrkosten im Promillebereich des Budgets könne die Arbeitslosenversicherung problemlos decken.

Flavia Wasserfallen, SP-BE, an der Sommersession der Eidgenoessischen Raete, am Mittwoch, 4. Juni 2025 im Staenderat in Bern. (KEYSTONE/Til Buergy)
Ständerätin Flavia Wasserfallen (SP/BE): «Ich möchte lediglich eine Lücke schliessen.»Bild: keystone

So argumentieren Bundesrat und Gegner

In seiner Antwort auf die Motion bezeichnet der Bundesrat sowohl das Verbot einer Aussteuerung während der Schwangerschaft als auch die Verlängerung des Anspruchs auf Taggelder als «eine der Arbeitslosenversicherung fremde Konzeption». Für die Mehrheit der Betroffenen bestehe bereits heute ein weitreichender Schutz. Auch die bürgerliche Mehrheit der vorberatenden Kommission lehnte Wasserfallens Motion mit der Begründung ab, das geltende Recht sei ausreichend.

So geht es weiter

Lehnt eine Mehrheit des Ständerats die Motion ab, ist das Geschäft erledigt. Stimmt die kleine Kammer zu, wird sich anschliessend der Nationalrat damit befassen. (aargauerzeitung.ch)

Mehr zu diesem Thema:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Fotos vom Camp des Kindesentführers aus Neuseeland
1 / 8
Fotos vom Camp des Kindesentführers aus Neuseeland

Tom Phillips hatte seine Kinder im Dezember 2021 nach einem Familienstreit entführt.

quelle: new zealand police
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Millionenverlust durch ÖV-Schwarzfahrer So war es am Ticket-Kontrolltag
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Meistgelesen
1
Totale Mondfinsternis: Warum sich heute ein Blick in den Himmel lohnt
2
«Trump geht es nur um ein einziges Ziel»
3
Enthüllt: Wie eine streng geheime Mission des Seal Team 6 in Nordkorea scheiterte
4
SRF-Comedian Büsser: «Seit diesem Shitstorm habe ich eine Schere im Kopf»
5
Weil Montag: Leute mit kläglicher Arbeitsmoral – in 31 tragisch-lustigen Bildern
Meistkommentiert
1
Andi Zeqiri wechselt nach Polen +++ Nottingham entlässt schon den Coach
2
Gegner toben wegen Röstis Tempo-30-Plänen – das sagt der Demokratieforscher
3
Maurer: «China ist für mich inzwischen sicherer als die Schweiz» – Experte schätzt ein
4
80 Mio. Einnahmeausfälle wegen Schwarzfahrern – wir waren bei einer Ticketkontrolle dabei
5
Die Trump-Regierung hält der Schweiz den Spiegel vor
Meistgeteilt
1
Russische Chefpropagandistin offenbar schwer krank
2
Ist der Oktoberfest-Hype vorbei? So viele Partys weniger sind in diesem Jahr
3
Die Schweiz hört nach Winterthur auf? Dann kennst du diese 8 Dinge nicht
4
Neue Hauptdarsteller in der Hockey-Saga Ambri-Piotta
5
Kultfigur Walter Frosch spielt mit einem Zigarettenpäckchen im Stutzen
Schulkinder lesen und schreiben immer schlechter – doch es gibt Grund zur Hoffnung
Leseschwäche breitet sich aus. Was sind die Gründe – und warum hat die Leseförderung der letzten Jahre nicht angeschlagen? Es gibt Hoffnung.
Das erste Wort, das mein Sohn lesen konnte, war Ikea. Wir fuhren mit dem Zug an einem Gebäude mit dem Schriftzug vorbei, als er laut sagte «Ikea». Das nächste Wort dürfte «Wooom!» gewesen sein, oder sonst ein Geräusch aus einem Asterix-Comic. Eine Welt, in der sich Leute den ganzen Tag prügelten, während die eigenen Eltern das streng verbieten.
Zur Story