wechselnd bewölkt-3°
DE | FR
burger
Schweiz
Wallis

Für Crans-Montana wird kein ausserordentlicher Staatsanwalt eingesetzt

KEYPIX - Beatrice Pilloud, Attorney General of the Canton of Valais, reacts during a press conference about the Le Constellation bar and lounge leaving people dead and injured, during New Year’s celeb ...
Generalstaatsanwältin Beatrice Pilloud.Bild: KEYSTONE

Für Crans-Montana wird kein Sonderermittler eingesetzt

23.01.2026, 10:3023.01.2026, 10:48

Im Zusammenhang mit der Strafuntersuchung zur Brandkatastrophe von Crans-Montana ernennt das Wallis keinen ausserordentlichen Staatsanwalt. Die Walliser Staatsanwaltschaft setzt ihre Ermittlungen fort, wie diese am Freitag mitteilte.

«Das Büro ist zum Schluss gekommen, dass es keinen objektiven oder rechtlichen Grund gibt, der die Ernennung eines ausserordentlichen Staatsanwalts rechtfertigt», schreibt die Staatsanwaltschaft in einer von Generalstaatsanwältin Beatrice Pilloud unterzeichneten Medienmitteilung.

Die Staatsanwaltschaft sei am 19. Januar zusammengekommen, um über dieses Gesuch zu entscheiden, das von mehreren Anwälten der Opferfamilien eingereicht worden war.

«Die Zentrale Dienststelle der Staatsanwaltschaft des Kantons Wallis, der das Dossier übertragen wurde, ist zuständig für Fälle von besonderer Bedeutung, insbesondere für Straftaten im Zusammenhang mit Grossereignissen oder ausserordentlichen Ereignissen mit grosser medialer Resonanz», heisst es weiter. (sda)

Mehr zu Crans-Montana:

Betreiberpaar der «Constellation» schiebt Schuld an Brand auf Kellner
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Der nationale Trauertag für die Opfer von Crans-Montana
1 / 11
Der nationale Trauertag für die Opfer von Crans-Montana

Am 9. Januar 2026 fand der nationale Gedenkanlass und Trauertag für die Opfer der Brandkatastrophe in Crans-Montana.
quelle: keystone / jean-christophe bott
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Jugendliche Augenzeugin der Tragödie in Crans-Montana hält am Trauertag emotionale Rede
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
6 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Die beliebtesten Kommentare
avatar
Mulumbi
23.01.2026 10:39registriert April 2024
Diese Entscheidung kann ich nicht nachvollziehen.
271
Melden
Zum Kommentar
6
Hier hebt Donald Trump in Zürich ab
Der zweitägige WEF-Besuch des US-Präsidenten Donald Trump ist zu Ende. Am späten Donnerstagnachmittag hat er die Schweiz verlassen. Seine «Air Force One» hob um 17.37 Uhr am Flughafen Zürich ab, wie ein Fotograf von Keystone-SDA vor Ort beobachtete.
Zur Story