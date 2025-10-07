wechselnd bewölkt17°
DE | FR
burger
Schweiz
Gesellschaft & Politik

Juso-Initiative für Erbschaftssteuer: Gegner warnen

Gegner warnen vor Juso-Initiative für Erbschaftssteuer

07.10.2025, 14:0007.10.2025, 14:18

Die Juso-Initiative für eine Erbschaftssteuer ab einem Freibetrag von 50 Millionen Franken würde starke Steuerzahler vertreiben und zahlreiche Familienunternehmen gefährden: Mit diesen Argumenten tritt ein Nein-Komitee gegen die Abstimmungsvorlage vom 30. November an.

Stempel mit Aufschrift Erbschaftssteuer *** Stamp with Inscription Inheritance tax 1045601545
Am 30. November stimmt das Schweizer Stimmvolk über die Erbschaftssteuer ab. (Symbolbild)Bild: www.imago-images.de

Die Folgen der Initiative «für eine soziale Klimapolitik – steuerlich gerecht finanziert (Initiative für eine Zukunft)» wären Steuererhöhungen für private Haushalte und der Verlust von Arbeitsplätzen, hielt die Gegnerschaft aus SVP, FDP, Mitte, GLP am Dienstag vor den Medien fest.

Das Volksbegehren könnte wegen des Wegzugs der besten Steuerzahler zu Steuerausfällen von bis zu 3,7 Milliarden Franken im Jahr führen. Derartige Verluste seien angesichts der Bundesdefizite nicht verkraftbar.

Gerade Familienunternehmen würde die geforderte Erbschaftssteuer zum Verkauf der ganzen Firma oder von Teilen davon zwingen – meist ins Ausland, hält die Allianz fest. Eine derartige Erbschaftssteuer schaffe nur Verlierer, bilanzierte sie. Der Wirtschaftsstandort würde deutlich leiden. (sda)

Diese Artikel könnten dich auch interessieren:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Dating
1 / 5
Dating

Beim Dating kann auch die Wohnung eine Rolle spielen.
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Rettungshelikopter stürzt auf US-Highway
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
10 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Die beliebtesten Kommentare
avatar
Pafeld
07.10.2025 14:22registriert August 2014
Die Wahrscheinlichkeit, dass diese Initiative im Fall einer Annahme von der bürgerlichen Mehrheit 1:1 umgesetzt wird, ist in etwa ähnlich hoch, wie das Trump morgen aufgrund seiner Verfehlungen von allen Ämter zurücktritt. Und die Wahrscheinlichkeit, dass die Juso mit einem Umsetzungsreferendum Erfolg hat, wenn sich das Parlament zu einer brauchbaren, nationalen Erbschaftssteuer durchgerungen hat, ist nahezu gleich null. Aber diese einmalige Gelegenheit, das Parlament zum Ausarbeiten einer nationalen Erbschaftslösung zu zwingen, sollte man sich kaum entgehen lassen.
203
Melden
Zum Kommentar
10
Meistgelesen
1
Demenz-Verdacht bei Donald Trump – und die Google-KI schweigt lieber dazu
2
Weshalb U-Boote Piratenflaggen hissen
3
Ein Land schlägt beim E-Auto-Boom alle Rekorde – und es ist nicht China
4
Russland geht das Benzin aus: Leere Zapfsäulen könnten zum Sturz von Putin führen
5
Odermatt hat einen Weg gefunden, die Karbonschoner-Regel zu umgehen
Meistkommentiert
1
Neuer Trainer fürs Basler Frauen-Team +++ Lausanne holt sich erfahrenen Franzosen
2
«Eine Schande» – jetzt reagieren Politiker auf Ricklis Pläne mit den Gaza-Kindern
3
Ständerat will Lastenvelofahrer disziplinieren – Pro Velo kontert
4
Besuch vom Date: Diese Dinge in der Wohnung turnen ab
5
Auf diesen Autobahn-Abschnitten soll die Tempodrosselung kommen
Meistgeteilt
1
So stark haben Unfälle beim Bergwandern zugenommen – und so passieren sie meistens
2
Belinda Bencic siegt souverän +++ Janis Moser für 2 Spiele gesperrt
3
Wie der FC Trump das schöne Spiel zerstört
4
Mehr Züge möglich: SBB führen digitale Stellwerke ein
5
Trump stichelt gegen Greta – der Konter folgt sofort
Grenzwächter auf geheimem Auslandseinsatz erwischt: Jetzt packt der Kommandant aus
Schweizer Beamte führten eine illegale Operation in Österreich durch. Der letzte Chef des Grenzwachtkorps schildert die Hintergründe der Aktion «Knobli».
Jürg Noth tritt noch immer wie ein Kommandant auf, obwohl er seit vier Jahren pensioniert ist. Er schreitet in den grossen Saal des Bundesstrafgerichts, steht kurz stramm und salutiert. Die Gerichtspräsidentin zollt ihm ebenfalls Respekt und spricht ihn mit seinem militärischen Rang an: «Herr Brigadier». Er ist der ehemalige Kommandant des Schweizer Grenzwachtkorps und tritt als Zeuge auf.
Zur Story