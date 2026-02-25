Crans-Montana-Opfer erhalten 50'000 Franken: «Wichtig, dass wir sie direkt unterstützen»

Mehr «Schweiz»

Der Bundesrat will Opfern der Brandkatastrophe von Crans-Montana VS und Angehörigen von Verstorbenen einen Solidaritätsbeitrag auszahlen. Dieser soll 50'000 Franken betragen, wie die Landesregierung seit 13.15 Uhr mitteilt. An der Medienkonferenz nehmen Bundespräsident Guy Parmelin und Bundesrat Beat Jans teil.

In der Neujahrsnacht sind im Walliser Skiort bei dem Brand in der Bar «Le Constellation» rund 41 Menschen ums Leben gekommen, weitere 115 Personen wurden teils schwer verletzt.

Schicke uns deinen Input 13:35 8.5 Millionen Franken für die Opferhilfe Auch die kantonalen Opferhilfestellen werden finanziell unterstützt, sieht die Botschaft des Bundesrats. «Für die kantonalen und eidgenössischen Gerichte ist es höchst anspruchsvoll, diese Verfahren in nützlicher Frist abzuschliessen. Solche jahrelangen Prozesse sind für Angehörige und Geschädigte eine zusätzliche Belastung » 13:33 Zum Runden Tisch Der Bundesrat möchte die Angehörigen auch auf juristischem Weg unterstützen. Ziel davon soll es sei, wenn immer möglich, aussergerichtliche Vergleiche zu erzielen, sagt Jans. «Direktverantwortliche bleiben in der Pflicht, sie sollen sich nicht aus der Verantwortung stehlen können», stellt Jans klar.



Der Bundesrat beteilige sich mit maximal 20 Millionen Franken, sagt der Justizminister. 13:32 Wer bekommt das Geld? Wer erhält die 50'000 Franken? Alle Angehörigen der Verstorbenen sowie alle, die einen stationären Aufenthalt im Spital hatten oder immer noch dort sind. 13:31 50'000 Franken Direkthilfe Es spricht Justizminister Beat Jans: Auch er erinnert zuerst daran, welche riesige Tragödie die Brandkatastrophe sei. Über 50 Menschen sind immer noch in Spital-Behandlung.



In ausserordentlichen Situationen steht die Schweiz zusammen, sagt Jans. In der Vergangenheit waren in ähnlichen Fällen die Unterstützungsangebote ungenügend. Jans spricht zur Soforthilfe: «Die Opfer von Crans-Montana erhalten einen einmaligen Solidaritätsbeitag von 50'000 Franken». Das sei Geld der Eidgenossenschaft und als Akt der Solidarität zu verstehen, sagt Jans.



Der Beitrag versteht sich ergänzend zu den 10'000 Franken, die der Kanton Wallis schon gesprochen und teilweise auch schon ausbezahlt hat. 13:26 Unterstützung von über 35 Millionen Franken Der Bundesrat hat heute eine Botschaft verabschiedet, wie er die Opfer unterstützen wird. Er beinhaltet einen direkten Unterstützungsbeitrag, einen runden Tisch und einen Fonds für die Kantone. «Wir sprechen von einem Beitrag von über 35 Millionen Franken», sagt Parmelin. 13:25 Das System stösst an seine Grenzen «Wir teilen den Wunsch nach Wahrheit und Gerechtigkeit, sagt Parmelin, der jetzt auf Deutsch spricht. Wir wollen, dass die Justiz unabhängig von der Politik arbeiten kann.»



Der Bundesrat hat geprüft, wo der Bund die Opfer finanziell unterstützen kann. Die momentane Unterstützungssituation sei auf Einzelfälle ausgerichtet. «Bei einer Tragödie wie Crans-Montana stösst dieses System an seine Grenzen», sagt Parmelin. 13:23 Jetzt geht es um Crans-Montana Zuerst erinnert Bundespräsident Parmelin daran, was geschehen ist: «Die moderne Schweiz hat noch nie eine Katastrophe solchen Ausmasses erlebt.» Für die Angehörigen stehe die Welt seit der Silvesternacht still.« Deshalb ist es wichtig, dass wir sie direkt unterstützen», sagt Parmelin. 13:21 Noch immer geht es nicht um Crans-Montana Jetzt geht es um die US-Zölle. «Die Verhandlungen werden weitergeführt», sagt Parmelin. «Wir sind in der ersten technischen Runde der Verhandlungen auf Stufe Chefunterhändler. Das wird nächste Woche geschehen.» 13:19 Medienkonferenz beginnt Bevor es um Crans-Montana geht, wird Guy Parmelin gefragt, ob es für ihn schwierig sei, am Montag nach Brüssel zu fahren, um die EU-Verträge zu unterzeichnen. «Das ist meine institutionelle Rolle», sagt Parmelin. 13:15 Bundesrat will Crans-Montana-Opfern 50'000 Franken auszahlen Der Bundesrat will Opfern der Brandkatastrophe von Crans-Montana VS und Angehörigen von Verstorbenen einen Solidaritätsbeitrag auszahlen. Dieser soll 50'000 Franken betragen, wie die Landesregierung am Mittwoch mitteilte.



Der Solidaritätsbeitrag soll gemäss dem Communiqué Betroffenen eine rasche und unbürokratische Unterstützung bieten zur Überbrückung akuter finanzieller Engpässe. Zudem erachtet der Bundesrat einen solchen Beitrag auch als wichtiges Zeichen gesellschaftlicher Solidarität und als Ausdruck der Anteilnahme des Bundes.



Der Bundesrat verabschiedete für die Auszahlung des Solidaritätsbeitrags ein dringliches Bundesgesetz und reichte beim Parlament die notwendigen Nachtragskredite ein. Die eidgenössischen Räte sollen das dringliche Gesetz schon in der Frühjahrssession im März verabschieden, sodass die Gelder rasch fliessen können.



Der Solidaritätsbeitrag soll denselben Personen ausbezahlt werden, die den Soforthilfebeitrag des Kantons Wallis erhalten. (sda) 13:04 Medienkonferenz zu Crans-Montana Der Bundesrat wird ab 13.15 Uhr eine Medienkonferenz zur Brandkatastrophe in Crans-Montana abhalten. Es wir darum gehen, wie der Bund die Brandverletzten und die Angehörigen der Todesopfer finanziell unterstützen wird.



Daran teilnehmen werden Bundespräsident Guy Parmelin und Justizminister Beat Jans. Mit watson bist du live dabei, im Stream und im Ticker.



Beim verheerenden Brand in der Bar Le Constellation im Walliser Nobelskiort haben in der Silvesternacht 41 Menschen ihr Leben verloren. 115 wurden schwer verletzt. (her)

(nib)