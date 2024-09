BVG: Vorsorge-Mindestzinssatz soll 2025 bei 1,25 Prozent bleiben

Über die Festsetzung des Mindestzinssatzes entscheidet der Bundesrat. Für das laufende Jahr hatte er den Mindestzinssatz um 0,25 Prozentpunkte auf 1,25 Prozent erhöht. Dabei soll es nun vorderhand bleiben, wie es in der Mitteilung der BVG-Kommission vom Montag hiess.

Oder unterstütze uns per Banküberweisung

So war der Tokio-Hotel-Geburtstag mit Heidi Klum am Zürichsee

Diese Ausdrücke sind so alt, dass wir sie zu Grabe tragen

Diese Ausdrücke sind so alt, dass wir sie zu Grabe tragen

Muslimische Mütter stoppten Messerangreiferin in Siegen

Guatemala will Schicksal Tausender Vermisster aufklären

Historischer AfD-Erfolg in Thüringen, Schlappe für Ampel – das Wichtigste in 5 Punkten

«Nicht mehr auf der Nase herumtanzen lassen» – die Reaktionen zu den Wahlen in Deutschland

In Zürich wurde der Dalai Lama wie ein Popstar gefeiert – das verstört

AfD-Höcke nach historischem Sieg in Thüringen: «Man wird an uns nicht vorbeikommen»

Nach Skandal im Cup: FCZ verleiht Bajrami an Winti +++ Sion verlängert mit Chouaref

«Habe ich mich verhört?» In der SRF-«Arena» traut Rösti seinen eigenen Ohren nicht

Jeep eines betrunkenen Autofahrers geht im Aargau in Flammen auf

Ein Jeep ist in der Nacht auf Sonntag im Wald von Hunzenschwil AG in Flammen aufgegangen. Der Wagen brannte völlig aus. Der 59-jährige Fahrer war stark alkoholisiert, wie die Kantonspolizei Aargau am Sonntag mitteilte.