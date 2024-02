Ständerat will Energie-Anlagen nicht der «Lex Koller» unterstellen

Das Plenum folgte aber dem Antrag der Kommission für Umwelt, Raumplanung und Energie des Ständerats (Urek-S) auf Nichteintreten auf die Vorlage. Kommissionssprecher Pirmin Bischof (Mitte/SO) und andere bürgerliche Rednerinnen und Redner verwiesen auf das Investitionsprüfgesetz, das der Bundesrat im Dezember 2023 an das Parlament überwiesen hat.

Eine linke Minderheit wollte dagegen dem Nationalrat folgen, der sich im vergangenen Sommer mit 120 zu 72 Stimmen bei einer Enthaltung für eine Änderung der «Lex Koller» ausgesprochen hatte. Aus ihrer Sicht ist die Vorlage der richtige Weg, um die Versorgungssicherheit als essenzielles Gut zu stärken. Der Verkauf wichtiger Energie-Infrastrukturen ins Ausland solle via «Lex Koller» nach dem Prinzip «nein, ausser» eingeschränkt werden.

Die kleine Kammer ist am Mittwoch nicht auf eine Änderung des Bundesgesetzes über den Erwerb von Grundstücken durch Personen im Ausland - «Lex Koller» genannt - eingetreten. Der Entscheid fiel mit 29 zu 12 Stimmen bei 3 Enthaltungen. Das Geschäft geht damit zurück an den Nationalrat.

Das Wasserkraftwerk Hagneck am Bielersee.

Das Wasserkraftwerk Hagneck am Bielersee. Bild: keystone

Oder unterstütze uns per Banküberweisung

Berichte: Nawalny-Anwalt in Russland verhaftet

Letzte Woche der Regular Season – das steht in der National League noch auf dem Spiel

«Sieg an allen Fronten»: Recherche zeigt, wie parteiisch das Russische Rote Kreuz ist

Armeechef Süssli will 20'000 Soldaten mehr: «Es braucht ein neues Dienstpflichtsystem»

Zuger Millionär will 120 Jahre alt werden – so will er das erreichen

Altpapier-Bündeli und Lernfahrausweis – das hat mich in der Schweiz überrascht

Deutliches Ja im Parlament: Bürgerliche wollen verbotene Stiftungen für Reiche zurück

Seit über hundert Jahren sind sie in der Schweiz verboten: Stiftungen, die zur Vermögensweitergabe an die Nachkommen benutzt werden. Eine bürgerliche Mehrheit im Parlament will, dass sie wieder erlaubt werden.

Das Konstrukt mit dem etwas sperrigen Namen Familienfideikommiss gab es bereits seit dem 17. Jahrhundert. Damals dienten sie dem Adel, oder den Superreichen, um im Grunde ihre Vermögen zu sichern. Mit dem Familienfideikommiss konnten die Familien ihre Vermögenswerte und Ländereien nämlich an ihren Namen binden und so selbst entscheiden, wer was und wie viel erben durfte – die faktische Enterbung von unliebsamen Erben, die den Namen nicht trugen, inklusive.