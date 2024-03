SP fordert Berner Stadtpräsidenten Alec von Graffenried heraus

Die SP ist der Meinung, sie stärke mit Kruits Kandidatur das gemeinsame Rot-Grün-Mitte-Bündnis. Die Wählerschaft solle «eine Auswahl haben». Von Graffenried setzte sich 2016 in einer Kampfwahl gegen eine SP-Bewerberin durch und strebt nun seine dritte Amtszeit an. (sda)

Mbappé kündigt Entscheidung über Zukunft an +++ Deutschland will Nagelsmann halten

Meisterliche ZSC-Frauen: Klischees, gutes Hockey und erstaunliche Parallelen

Die Frauen der ZSC Lions haben mit einem 3:0 in Bern ihren zwölften Titel geholt. Die erste Saison der PostFinance Women’s Hockey League lässt sich in einem Satz auf den Punkt bringen: Oben gutes Hockey, unten eine Farce. Wo steht unser Frauen-Hockey?

Noch nie war es so einfach, polemische Vergleiche zwischen nationalem Frauen- und Männerhockey anzustellen wie am vergangenen Wochenende. Am Samstagabend treten die SCB-Männer um 20 Uhr zum Viertelfinal gegen Zug an. Weniger als 24 Stunden später spielen die SCB-Frauen am Sonntag, 13 Uhr, in der gleichen Arena gegen die ZSC Lions im fünften Final um den Frauen-Titel.