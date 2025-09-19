sonnig23°
DE | FR
burger
Schweiz
Gesellschaft & Politik

Diese Personen könnten für Alfred Heer in den Nationalrat nachrücken

Alfred Heer, SVP-ZH, Praesident der Geschaeftspruefungskommission des Nationalrats, spricht zur Grossen Kammer, am ersten Tag der Herbstsession der Eidgenoessischen Raete, am Montag, 12. September 202 ...
Alfred Heer ist in der Nacht vom 18. auf den 19. September unerwartet verstorben.Bild: KEYSTONE

Wer für Alfred Heer in den Nationalrat nachrückt

19.09.2025, 17:5619.09.2025, 17:56

Nach dem Tod von SVP-Nationalrat Alfred Heer könnte Therese Schläpfer in den Nationalrat zurückkehren. Die 66-Jährige sass dort bereits von 2019 bis 2023.

Therese Schlaepfer, SVP-ZH, spricht waehrend der ausserordentlichen Debatte ueber die &quot;Mo. Fraktion V. Keine Kandidatur f
Therese Schläpfer ist Zürcher-SVP-Politikerin.Bild: KEYSTONE

Therese Schläpfer verpasste bei den Nationalratswahlen 2023 knapp die Wiederwahl und landete auf dem ersten Ersatzplatz. Somit wird der Zürcher Regierungsrat sie voraussichtlich als gewählt erklären. Sie hat die Möglichkeit, die Wahl abzulehnen. Auf dem nächsten Ersatzplatz wäre Domenik Ledergerber, der Präsident der Zürcher SVP-Kantonalpartei. (sda)

Mehr zu Alfred Heer:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Alfred Heers politische Karriere in Bildern
1 / 15
Alfred Heers politische Karriere in Bildern

Der Zürcher SVP-Nationalrat Alfred Heer ist in der Nacht auf Freitag plötzlich verstorben. Er wurde 63 Jahre alt.
quelle: keystone / keystone
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Schon wieder: Trump bringt Albanien und Armenien durcheinander
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Meistgelesen
1
Fluffige Fails – so weit das Auge reicht 👁
2
Neue Studie zeigt, wer von der Abschaffung des Eigenmietwerts wirklich profitiert
3
Darum geht die Tesla-Aktie durch die Decke
4
Nach Charlie Kirks Tod: Warum der «Terminator» dem US-Vizepräsidenten die Show stiehlt
5
Krise bei der zweiten Gotthardröhre: Experten kritisieren Astra scharf
Meistkommentiert
1
Mourinho neuer Trainer bei Benfica +++ Messi vor Vertragsverlängerung in Miami
2
Erstmals unter 50 Prozent: Umfragen-Doppelschlag für die Abschaffung des Eigenmietwerts
3
Wegen Kirk-Äusserungen: Auch Jimmy Kimmels Late-Night-Show wird abgesetzt – Trump happy
4
Der Eigenmietwert ist ein Ärgernis, aber …
5
Ganz Europa will diesen Drohnen-Killer aus Zürich – nur die Schweiz hat keine Eile
Meistgeteilt
1
«Beispiellos dreist» – russische Jets dringen in estnischen Luftraum ein
2
Patrouille Suisse verliert Ende 2027 ihre F5-Flieger – Ständerat groundet Tiger-Kampfjets
3
Frankreich: Hunderttausende streiken gegen Sparpläne
4
Erika Kirk führt Plattform weiter + Demokraten warnen vor Verlust von Grundrechten
5
Schreckmoment für Autofahrer: Video zeigt Felssturz in der Schöllenenschlucht
Lufthansa verhindert Direktverbindung Genf–Singapur
Singapore Airlines wollte eine Direktverbindung von Genf nach Singapur anbieten. Die Lufthansa legte jedoch Einspruch ein und verhinderte das Vorhaben damit.
Zur Story