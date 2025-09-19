Alfred Heer ist in der Nacht vom 18. auf den 19. September unerwartet verstorben. Bild: KEYSTONE

Wer für Alfred Heer in den Nationalrat nachrückt

Nach dem Tod von SVP-Nationalrat Alfred Heer könnte Therese Schläpfer in den Nationalrat zurückkehren. Die 66-Jährige sass dort bereits von 2019 bis 2023.

Therese Schläpfer ist Zürcher-SVP-Politikerin. Bild: KEYSTONE

Therese Schläpfer verpasste bei den Nationalratswahlen 2023 knapp die Wiederwahl und landete auf dem ersten Ersatzplatz. Somit wird der Zürcher Regierungsrat sie voraussichtlich als gewählt erklären. Sie hat die Möglichkeit, die Wahl abzulehnen. Auf dem nächsten Ersatzplatz wäre Domenik Ledergerber, der Präsident der Zürcher SVP-Kantonalpartei. (sda)