Ärzte-Verband: Schweiz bildet zu wenig Ärzte aus – «Es zeichnet sich ein Drama ab»

Die Anpassungen für den Arztberuf seien nötig, weil die Babyboomer-Generation ins Pensionsalter komme. «Es zeichnet sich ein Drama ab», so Gilli. Denn auf die Schnelle ist das Nachwuchsproblem nicht zu lösen. «Wenn wir uns jetzt entscheiden, deutlich mehr auszubilden, dauert es trotzdem nochmals zehn Jahre, bis diese Leute tatsächlich ihren Beruf ausüben können. Unser Ziel muss deshalb sein, die Lücke so klein wie möglich zu halten.» (lak/sda)

«Es zeichnet sich ein Drama ab. Die Babyboomer kommen ins Pensionsalter. Uns droht eine Lücke in der Gesundheitsversorgung. Wir haben in der Vergangenheit viel zu wenige Ärztinnen und Ärzte ausgebildet.»

Die Präsidentin des Ärztinnenverbands FMH schlägt Alarm: Die Schweiz bildet zu wenige Ärztinnen und Ärzte aus – als Folge drohe eine Lücke in der Gesundheitsversorgung. Yvonne Gilli fordert deswegen mehr Studienplätze und zeitgemässe Arbeitsbedingungen für Jüngere.

Oder unterstütze uns per Banküberweisung

In den Tabellenkeller gefallen – die 3 grossen Probleme des HC Lugano

Welches ist der LUSTIGSTE Film ever? Wir hätten 11 Vorschläge

Israel verschiebt Bodenoffensive ++ Mehr Tote in Palästina als während Gaza-Krieg 2014

Die russische Propaganda ist im Schweizer Wahlkampf angekommen – das sind die Sonntagsnews

Russland heizt die Stimmung in der Schweiz an, der Bund pochte auf höhere ÖV-Preise und das Hamas-Verbot ist manchen Politikern nicht genug: Das und mehr findet sich in den Sonntagszeitungen.