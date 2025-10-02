Nebelfelder
DE | FR
burger
Schweiz
Gesundheit

Schweizer beschäftigen Gesundheitskosten und Zuwanderung

Schweizer sorgen sich um Gesundheitskosten und Zuwanderung

02.10.2025, 06:0002.10.2025, 07:17

Die Gesundheitskosten und die Migration beschäftigen die Schweizerinnen und Schweizer laut einer neuen Umfrage am meisten. Immer wichtiger werden aber auch die Beziehungen zur EU.

ARCHIVBILD ZUR PROGNOSE DES KOF UEBER DIE ENTWICKLUNG DER GESUNDHEITSKOSTEN, AM DIENSTAG, 17. NOVEMBER 2020 - [Symbolic Image / Staged Image] An Atupri health insurance card is used at the checkout of ...
Schweizer beschäftigen Wahlberechtigung und Gesundheitskosten politisch am meisten. (Symbolbild)Bild: keystone

Derzeit nennen 70 Prozent der befragten Wahlberechtigten die Gesundheitskosten als das «wichtigste Problem». Das geht aus einer neuen Umfrage von «20 Minuten» und den Tamedia-Zeitungen hervor.

Das Thema hat damit gegenüber dem Stand von vor zwei Jahren nicht an Relevanz eingebüsst. Gleich wichtig wie damals ist für etwas mehr als die Hälfte der befragten Stimmberechtigten zudem die Zuwanderung.

Neu auf Platz drei hat sich derweil das Verhältnis zur EU als Sorgenkind etabliert. Dies haben 42 Prozent als drängendes Problem genannt. Im Oktober 2023 waren es erst 28 Prozent.

Auf Platz sechs gefallen ist hingegen die Altersvorsorge, die noch 39 Prozent der Befragten beschäftigt. Ebenfalls unter den wichtigsten Themen finden sich die Immobilienpreise und das Asylwesen mit je 41 Prozent.

Für die Wahlumfrage hat das Institut Leewas im Auftrag von «20 Minuten» und Tamedia diesen September 14’775 Personen aus der ganzen Schweiz befragt. Der Fehlerbereich liegt bei 2,0 Prozentpunkten. (sda)

Diese Artikel könnten dich auch interessieren:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Neues Migros-Design
1 / 4
Neues Migros-Design

Einige der Migros-Produkte bekommen ein neues Design.
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Wir waren am «Pudding-mit-Gabel-essen»-Treffen in Zürich
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Meistgelesen
1
Warum Putin in argen Nöten ist
2
Die seltsame Wandlung der Marjorie Taylor Greene
3
Drum prüfe, wer sich ewig sticht: 29 «kreative» Tattoos für mehr Freude am Weglasern
4
«Das ist kein Service Public» – Kritik an neuer SRF-Reality-Show
5
80 Eigenmarken verschwinden aus dem Migros-Regal – auch M-Budget betroffen
Meistkommentiert
1
Eigenwohl vor Gemeinwohl: Die Schweiz wird zum «Ego-Land»
2
Wie die USA zu einem Shithole Country werden
3
Hier könnte es in der Schweiz Wohnraum für zwei Millionen Menschen geben
4
Nach Debakel gegen Gottéron: Der SC Bern trennt sich von Trainer Jussi Tapola
5
Geheimdienst-Enthüllung: Russische Killerdrohne fliegt nur dank Schweizer Technik
Meistgeteilt
1
USA liefern Ukraine Infos und Raketen für Angriffe auf Ziele in Russland
2
Das ist der beliebteste Bundesrat – und das der unbeliebteste
3
Der Summer of Love ist am Ende: Kidman und Urban sollen getrennt sein
4
So bringst du Lionel Messi zum Lachen …
5
Jugendproteste stürzen Regierung – Madagaskars Präsident entlässt Minister
Kantonsgericht verurteilt Betreiber der Walliserkanne in Zermatt
Das Walliser Kantonsgericht hat die drei Betreiber des Restaurants Walliserkanne in Zermatt unter anderem wegen Verstosses gegen die Anti-Covid-Massnahmen verurteilt. Diese wurden der wiederholten Behinderung einer Amtshandlung für schuldig befunden.
Zur Story