Ansteigende Fallzahlen der Legionärskrankheit in der Schweiz

21.02.2026, 10:1121.02.2026, 10:13

Seit 2001 steigen in der Schweiz die Fallzahlen der Legionärskrankheit an. Besonders betroffen sind ältere Männer, wie aus einem Ende Januar veröffentlichten Lagebericht des Bundesamtes für Gesundheit (BAG) hervorgeht.

Dem BAG zufolge ist die Legionellose in erster Linie eine Erkrankung der Atemwege, die durch Bakterien der Gattung Legionella verursacht wird. Die Bakterie befindet sich natürlicherweise im Wasser. Die Infektion erfolgt primär durch das Einatmen von feinsten Wassertröpfchen, die Legionellen enthalten.

Viren sind Hauptverursacher von akuten Atemwegserkrankungen der unteren Atemwege, der Lungen und Bronchien. Die Spitaleintritte haben deswegen zugenommen.
Seit 2001 steigen in der Schweiz die Fallzahlen der Legionärskrankheit an.Bild: imago

Das Kantonale Laboratorium Basel-Stadt hat bei Kontrollen öffentlicher Duschen im Jahr 2025 massive Belastungen durch Legionellen festgestellt. In einem Alters- und Pflegeheim seien mehrere Bewohnerinnen und Bewohner sowie eine Mitarbeiterin erkrankt, teilte das Laboratorium am Freitag mit.

Seit 1998 besteht eine Meldepflicht für positive Befunde von Legionellen. In seinem Lagebericht zur Legionärskrankheit stellt das Bundesamt für Gesundheit einen Anstieg der gemeldeten Krankheitsfälle fest.

Seit 2020 ist die Anzahl der gemeldeten Fälle auf 574 im Jahr 2023 angestiegen und 2024 auf 491 abgesunken. Das entspricht gemäss Bericht einer Rate von 5,5 Erkrankungen pro 100'000 Einwohnerinnen und Einwohner. Mit einer Rate von 13,9 Fällen ist das Tessin besonders betroffen. (cst/sda)

