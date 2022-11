Affenpocken-Impfstoff in der Schweiz eingetroffen

Bald kann man sich auch in der Schweiz gegen Affenpocken impfen lassen. Die ersten 4000 Dosen sind am 1. November eingetroffen. Die Armeeapotheke liefert sie ab Ende Woche an die am stärksten betroffenen Kantone aus.

Die Affenpocken-Impfung ist nun auch in der Schweiz erhältlich. Bild: keystone

Für die Verimpfung sind die Kantone zuständig, wie das Bundesamt für Gesundheit (BAG) am Montag auf Twitter mitteilte. Gemäss der Website des BAG wird der Impfstoff zunächst in den Kantonen Zürich, Waadt, Genf und Basel-Stadt verfügbar sein. (sda)