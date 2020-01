Schweiz

Giacobbodcast: Charles Nguela im Gespräch mit Viktor Giacobbo



«Deutsch, diese Sprache macht keinen Sinn» – Charles Nguela im Giacobbodcast

Die Trennung von seiner langjährigen Freundin war sein Eintrittsticket in die Welt der Comedy. Das war 2011. Dann ging es Schlag auf Schlag aufwärts mit Charles Nguela: 2012 hatte er seinen ersten Agenturvertrag in der Tasche, 2014 gewann er schon den Swiss Comedy Award und trat bei «Giacobbo/Müller» auf. Heute gilt er als «Godfather of Black Swiss Comedy» und tourt mit seinem neusten Programm «Helvetia’s Secret» durch die Lande.

Eines dieser Geheimnisse, das verrät Nguela im Gespräch mit Viktor Giacobbo, ist, wie viel Zeit Schweizer beim Tschüss-Sagen brauchen. Aber er gibt auch persönliche Dinge preis – wie er Deutsch gelernt hat, zum Beispiel, oder wie er seine Mutter in der Schweiz wiederfand. Das ganze Gespräch gibt's hier – reinhören!

Der aktuelle Giacobbodcast ist per sofort auf radio24.ch und watson zu hören sowie bei iTunes und TuneIn.

