Tausende feiern an der «Pride» in Genf die Vielfalt

Am Umzug selber, an dem sich dieses Jahr über 60 Verbände und Organisationen beteiligten, herrschte festliche Stimmung, wie ein Reporter der Nachrichtenagentur Keystone-SDA vor Ort feststellte. Viele Teilnehmende führten Regenbogenfahnen mit. Der Demonstrationszug soll am späten Nachmittag im Parc des Bastions ankommen, wo kulturelle Darbietungen stattfinden sollen. (sda)

Mehrere Tausend Menschen sind am Samstag im Rahmen der «Pride» in Genf auf die Strassen gegangen. Sie feierten die Vielfalt und sprachen sich gegen Diskriminierung von Menschen mit nonbinärer Geschlechtsidentität und nicht-heterosexueller Orientierung aus.

Rund 84'000 Menschen am Greenfield Festival in Interlaken

Das Greenfield Festival knüpft an den Besucherrekord des Vorjahres an. Rund 84'000 Menschen haben während drei Tagen in Interlaken BE Slipknot, Die Ärzte, Sabaton, Parkway Drive, Amon Amarth und 36 weitere Bands erlebt.