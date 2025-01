Sanija Ameti politisiert nicht mehr für die GLP. Bild: keystone

Sanija Ameti verlässt die GLP – das ist ihre Begründundung

Sanija Ameti verlässt die GLP. Dies teilt sie am Dienstagmorgen mit. Dabei teilt sie gegen die Partei aus. Ameti schreibt: «Ich bin in die Politik gegangen, weil ich meine liberalen und demokratischen Werte einbringen und die Schweizer Politik mitgestalten will. Dies ist bei der GLP nicht mehr möglich.»

Die Zeit bei der GLP sei geprägt gewesen von wertvollen Erfahrungen und einer konstruktiven Zusammenarbeit. Dafür bedanke sie sich bei der Partei und den Mitgliedern herzlich. Ob sie weiterhin in der Politik bleiben will, schreibt Ameti nicht.

Die GLP-Politikerin und Co-Präsidentin von Operation Libero hatte im September in einem Keller mit einer Luftpistole geschossen – sie durchlöcherte dabei eine Katalogseite eines Auktionshauses, das ein Bild von Maria und Jesus zeigte.

Zwei Bilder davon veröffentliche Ameti mit dem Wort «abschalten» auf Instagram. Sie löschte diese zwar rasch wieder und entschuldigte sich dafür – doch die gewählte Zielscheibe hatte da längst für Schlagzeilen gesorgt. Ein Teil der GLP distanzierte sich von Ameti, Parteichef Jürg Grossen forderte ihren Parteiausschluss. Ameti verlor auch ihren Job bei einer PR-Agentur. (cma/sda)