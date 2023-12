Marder sorgt für Stromausfall bei 9500 Bündner Haushalten

Ein Marder hat in einem Stromunterwerk in der Region Landquart GR am frühen Samstagmorgen einen Kurzschluss verursacht. Bei rund 9500 Kundinnen und Kunden der Energiefirma Repower sorgte das für einen kurzzeitigen Stromausfall. Betroffen waren die Gemeinden Landquart, Mastrils, Maienfeld, Jenins, Fläsch sowie Teile von Igis.

Saras Geschichte zeigt, was in der Schweiz in puncto Familie alles falsch läuft

In diesen Kantonen wird 2024 gewählt und abgestimmt

Die Stadt Luzern, der Kanton Uri und der Kanton Schwyz bestellen ihre Regierungen und Parlamente neu. In der Westschweiz stehen im kommenden Jahr eine Reihe von wichtigen kantonalen Abstimmungen an.

In Luzern kommt es am 28. April zu einem Gerangel um die fünf Sitze in der Stadtregierung. Drei der Sitze werden frei: Martin Merki (FDP), Adrian Borgula (Grüne) und Manuela Jost (GLP) treten nicht mehr an. Mitte-Stadträtin Franziska Bitzi und der amtierende SP-Stadtpräsident Beat Züsli kandidieren für eine weitere Amtszeit.