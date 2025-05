Öffnungszeiten für Evakuierte von Brienz GR verlängert

«Der ESC wird auf schändliche Weise für extreme politische Ziele missbraucht»

Kulturschaffende, Aktivisten und Demonstranten fordern, dass Israel vom ESC ausgeschlossen wird. Die israelische Kandidatin tritt am Donnerstag dennoch auf. Voraussichtlich unter Buhrufen. Was halten Schweizer Jüdinnen und Juden von dieser Diskussion?

«Mein Herz ist am 7. Oktober gebrochen worden», sagt Roger Schawinski. Der Medienunternehmer, der einst den ersten Privatradiosender Radio 24 gründete, ist als Sohn eines jüdischen Textilwarenhändlers in Zürich-Wiedikon aufgewachsen. Er beobachtet die Proteste gegen die Teilnahme Israels am Eurovision Song Contest in Basel mit grosser Sorge.