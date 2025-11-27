freundlich
Mann bricht auf See am Bernina Pass GR im Eis ein und stirbt

epa05672678 People enjoy a sunny day on the &#039;black ice&#039; of Lago Bianco lake on the Bernina pass in Grisons, Poschiavo, Switzerland, 12 December 2016. EPA/GIAN EHRENZELLER
Der Lago Bianco auf dem Berninapass.Bild: EPA/KEYSTONE

27.11.2025, 17:1827.11.2025, 17:18

Ein Mann ist am Mittwochnachmittag auf dem Lago Bianco am Bernina Pass im Kanton Graubünden im Eis eingebrochen. Der 66-Jährige starb trotz Hilfe durch die Rettungskräfte.

Gegen 17 Uhr bemerkte ein Lokomotivführer der Rhätischen Bahn in einem Loch der Eisdecke Gegenstände, wie die Kantonspolizei Graubünden am Donnerstag in einer Mitteilung schrieb. Eine Crew der Rega barg später mit einer Winde einen Mann, der mit Schneeschuhen ausgerüstet war, aus dem teilweise zugefrorenen See.

«Der Mann wurde einige Meter vom Ufer entfernt gefunden», erklärte Markus Walser, Mediensprecher der Kantonspolizei Graubünden, auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA. «Die Kantonspolizei rät dringend davon ab, ähnliche Aktionen durchzuführen», fuhr Walser fort.

Trotz Reanimationsmassnahmen habe der Notarzt nur noch den Tod des Mannes feststellen können, hiess es in der Mitteilung weiter. Die Kantonspolizei Graubünden klärt zusammen mit der Staatsanwaltschaft die Umstände dieses Todesfalls ab. (sda)

