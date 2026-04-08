In Brusio brach durch die Verbrennung von Abfallholz ein zwei Quadratkilometer grosses Feuer aus. (Symbolbild) Bild: keystone

Puschlav GR: Verbrennen von Abfallholz verursacht Waldbrand

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Im Bündner Südtal Puschlav ist am Dienstag ein Feuer ausser Kontrolle geraten und hat sich zu einem zwei Quadratkilometer grossen Waldbrand ausgebreitet. Vier Löschhelikopter waren im Einsatz, der Bahnverkehr zwischen Poschiavo und Tirano wurde eingestellt.

Der Brand in der Gemeinde Brusio entstand offenbar beim Verbrennen von Abfallholz. Das lokale Unternehmen hatte dafür eine Bewilligung, wie der Gemeindepräsident von Brusio, Pietro Della Cà, gegenüber der Nachrichtenagentur Keystone-SDA sagte. Zuerst hatte das Onlineportal «Il Grigione Italiano» über den Vorfall berichtet.

Das Feuer war im Gebiet Campascio auf der linken Talseite aufgelodert und breitete sich darauf Richtung Viano aus. Wie die Kantonspolizei auf Anfrage erklärte, war der Waldbrand rund zwei Quadratkilometer gross.

Am Abend waren 15 Feuerwehrleute aus Brusio im Einsatz. Mit vier Löschhelikoptern wurde versucht, ein weiteres Ausbreiten der Flammen zu verhindern und die Wohngebiete zu schützen. Am frühen Mittwochmorgen sollen gemäss Della Cà zwei weitere Helikopter der Armee hinzukommen.

Um 15.40 Uhr stellte die Rhätische Bahn den Verkehr zwischen Tirano und Poschiavo ein. Die Einschränkung dauert gemäss dem Transportunternehmen voraussichtlich bis am Mittwoch um 8 Uhr. (nil/sda)