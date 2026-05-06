Grüne nominieren Martin Neukom für Zürcher Regierungsratswahlen

Die Grünen haben Martin Neukom für die Zürcher Regierungsratswahlen 2027 nominiert.

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Die Versammlung in der Stadt Zürich bestätigte den amtierenden Baudirektor am Dienstagabend per Akklamation.

Martin Neukom soll für die Grünen seinen Sitz verteidigen. Bild: keystone

Der amtierende Regierungsrat Martin Neukom soll für die Grüne Partei seinen Sitz in der Zürcher Kantonsregierung verteidigen, wie die Partei am Dienstagabend mitteilte. Die Nomination an der Mitgliederversammlung verlief ohne Gegenkandidaturen und war unumstritten.

Seit Amtsantritt des Grünen Baudirektors im Jahr 2019 habe der Kanton Zürich wirkungsvolle klimapolitische Akzente gesetzt, hiess es. Auch bei der Gleichstellung habe die Baudirektion unter Neukom Fortschritte erzielt.

Der 39-jährige Neukom steht der Zürcher Baudirektion seit dem Jahr 2019 vor. Damals gelang ihm im Zuge der «Klimawahl» der Sprung in die Regierung, wobei er einen Sitz von der FDP eroberte. 2023 wurde er von der Stimmbevölkerung im Amt bestätigt.

An der Generalversammlung wurden zudem die Parolen für die kantonalen Abstimmungsvorlagen vom 14. Juni verabschiedet. Diese lauten: Ja zur Wohnungsinitiative – Nein zum Gegenvorschlag, Ja zur Wohnschutz-Initiative – Nein zum Gegenvorschlag, Nein zur Wohneigentums-Initiative, Nein zur «Stopp Prämien-Schock»-Initiative und Ja zur Vertretung von Kantonsratsmitgliedern.

Neukom sorgte zuletzt für Schlagzeilen, als er drei vom Künstler Hans Witschi gefertigte Porträts seiner Person ablehnte, weil sie ihm nicht gefielen. Eines der Gemälde sollte in der Zürcher Ahnengalerie ausgestellt werden. Neukom hatte Witschi als Künstler selbst ausgewählt. Nach öffentlicher Kritik übernahm er die Kosten von 20'000 Franken selbst und erstand eines der Bilder. (sda/con)