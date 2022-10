Diese 13 Bilder zeigen es: So hat sich die Schweiz seit 1946 verändert

Swisstopo präsentiert auf seiner Onlinekarte seit Längerem historische Luftbildaufnahmen der Schweiz. Nun hat das Bundesamt für Landestopografie das Angebot ausgeweitet.

Wann auch immer du Lust auf eine kleine Zeitreise hast: Auf dem Kartendienst von Swisstopo (map.geo.admin) ist das jederzeit möglich.

Wählst du die Karte «Zeitreise» und aktivierst das rote Uhr-Icon, erscheint eine Zeitleiste, auf der du das gewünschte Jahr auswählen kannst. So lässt sich nachverfolgen, wie sich Städte und Dörfer seit 1864 ausgebreitet haben.

Die Funktion gibt es für Karten seit 2013, ab 2018 wurde sie mit Flugbildern erweitert. Nun, 4 Jahre später, hat Swisstopo über 108'000 Luftbilder integriert und georeferenziert.

Die ersten Luftaufnahmen stammen aus dem Jahr 1946 und zeigen die Stadt Bern:

Bild: map.geo.admin

Und so sieht Bern heute aus:

Bild: map.geo.admin

Hier kannst du die beiden Fotos vergleichen:

Bis zum Ende der 90er-Jahre sind die Bilder schwarz-weiss. Doch nicht nur die Farbe zeigt den technischen Fortschritt, auch die Auflösung: So enthalten die heutigen Aufnahmen deutlich mehr Details, wie Fussgängerstreifen oder Solarpanels auf Dächern.

Zeit für eine kleine Reise durch die Schweiz. Folge uns.

Die Einkaufszentren von Grancia (Ti) und der Damm von Melide:

Erst Felder, dann die Autobahn und mit ihr die Speditionsfirmen: Egerkingen SO.

Vom Bergbach zum Stausee: 1965 wird die Verzasca gestaut.

Die Zweiwohnungsinitiative wurde 2012 angenommen: das Wuchern der Ferienhäuser in Verbier VS.

Vom Ackerland am See zu Little Florida: Hurden am Zürichsee.

Mehr Pisten. Mehr Häuser. Mehr Strassen. Der Flughafen in Zürich Kloten.

Auch der Bremgartenwald bei Bern bekommt durch die Autobahn einen markanten Einschnitt:

Einst gespickte Felder, heute ein Konsumspickel: der Autobahnanschluss Kirchberg mit diversen Einkaufszentrum.

Vom Bergdorf mit Bahnanschluss zum Tunnel-Ende mit Dorfanschluss: die Verkehrsinfrastruktur prägt Airolo TI.

Bereits in den 50er-Jahren recht ausgebaut: Zürich West.

Geprägt vom Rhein, den Brücken und den SBB: Basel.

