wechselnd bewölkt10°
DE | FR
burger
Schweiz
Immobilien

Mieten für Schweizer Altbauwohnungen steigen deutlicher

Mieten für Altbauwohnungen steigen deutlicher

31.10.2025, 11:1231.10.2025, 11:12

Die Wohnungsmieten sind im dritten Quartal 2025 weiter gestiegen. Am deutlichsten war das Plus bei Altbauwohnungen und in den grossen Ballungszentren.

Konkret legte der Mietzins bei neu abgeschlossenen Mietverträgen im dritten Quartal in Altbauwohnungen um 1,3 Prozent zu, wie das Beratungsunternehmen Fahrländer Partner Raumentwicklung (FPRE) am Freitag mitteilte. Im Vergleich zum Vorjahresquartal ergibt sich sogar ein Plus von 5,0 Prozent.

Etwas weniger dynamisch ist die Entwicklung bei Neubauten. Hier resultierte im Quartalsvergleich sogar ein leichter Rückgang um 0,3 Prozent, im Jahresvergleich steht aber immer noch ein Plus von 2,4 Prozent zu Buche. Deutlich aufwärts ging es vor allem in den Ballungszentren Zürich (+5,1) und der Genfersee-Region (+1,7%), während der Alpenraum (-3,5%) und Jura (-3,3%) klar rückläufig waren.

«Tiefe Zinsen, sinkende Leerstände und eine anhaltend hohe Nachfrage nach Wohnraum stützen den Markt weiter», begründet Fahrländer-Experte Stefan Fahrländer die Entwicklung. Durch die weiterhin hohe Zuwanderung und die geringe Bautätigkeit würden daher vor allem die Mieten in gefragten Regionen steigen.

Preise für Mehrfamilienhäuser auf Rekordniveau

Bei Mehrfamilienhäusern stiegen die Verkaufspreise im Jahresvergleich um 8,5 Prozent. Im dritten Quartal hat sich die Wachstumsrate mit lediglich 0,5 Prozent aber etwas abgeschwächt. Jedoch habe das Preisniveau nun den bisherigen Höchststand vom Jahr 2022 übertroffen, nachdem es 2023 einen leichten Rücksetzer gab, heisst es weiter.

Die Preise haben dabei in allen Regionen angezogen. Am deutlichsten war das Plus im Jahresvergleich auch hier in Zürich (+9,1%) und am Genfersee (+8,8%). Klar zulegen konnten aber auch das Mittelland (+8,7%) und die Südschweiz (+8,0).

Harzig zeigten sich dagegen weiter die Büroimmobilien. Hier sanken die Vertragsmieten für Neuabschlüsse im Vergleich zum Vorquartal sogar leicht um 1,0 Prozent. Im dritten Quartal zeigte sich eine leichte Erholung, die Mieten zogen hier wieder um 2,3 Prozent an. (sda/awp)

Mehr zum Thema Immobilien:

Plötzlich 1000 Franken mehr pro Monat: So dreist erhöht ein Immobilien-Riese die Mieten
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Wohnen wie Fred Flintstone auf Tattooine? Oh ja. So was von.
1 / 26
Wohnen wie Fred Flintstone auf Tattooine? Oh ja. So was von.
Willkommen im High Desert in Südkalifornien! Genauer: in Joshua Tree, ehemals ein verstaubtes Wüstenstädtchen, wo sich Rednecks und Hippies gute Nacht sagten, ...
quelle: coldwell banker / zillow / coldwell banker / zillow
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Zwischen der Autobahn wohnen - Dieser Mann weigerte sich wegzuziehen
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Meistgelesen
1
WWM: Bei dieser fiesen Sport-Frage fällt der Kandidat von 32'000 auf 500 Euro zurück
2
Kreuzfahrtschiff lässt Frau auf australischer Insel zurück – nun ist sie tot
3
WO BLEIBEN DENN EIGENTLICH DIESE FAILS?
4
USA planen totale Überwachung von Social Media – das solltest du wissen
5
Nach Wintereinbruch: Weisser Teppich auf den Pässen, Föhn bringt Auflockerung
Meistkommentiert
1
Juventus mit neuem Trainer einig +++ Lionel Messi verlängert bei Inter Miami
2
Influencer beschwert sich über 40-Stunden-Woche – und sticht damit in ein Wespennest
3
Picdump 163 – hier könnte Ihr Meme stehen
4
Parlamentarier wollen Roaming-Gebühren abschaffen – der Bundesrat blockt ab
5
Wird dieser Mann der nächste britische Premierminister?
Meistgeteilt
1
Kreml warnt Trump wegen Atomtests +
2
«Gesundheit gefährdet»: Verbotene Weichmacher in dutzenden Produkten gefunden
3
Pentagon will Truppen für Unruhen im Inland ++ Vier Tote bei US-Angriff im Pazifik
4
Walter Frey – der Visionär der unser Hockey verändert hat
5
Neuer Name für Luzerns Stadion bekannt +++ Golubic im Halbfinal
Südafrikas Präsident Ramaphosa besucht Ostschweizer Firmen
Der südafrikanische Präsident Cyril Ramaphosa ist am Donnerstag mit Bundespräsidentin Karin Keller-Sutter in die Ostschweiz gereist. Er besuchte ein Berufsbildungszentrum und eine Firma in Uzwil SG, ehe er später im Thurgau erwartet wird.
Zur Story