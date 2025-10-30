bedeckt, wenig Regen11°
DE | FR
burger
Schweiz
Immobilien

Immobilien: Preise für Wohneigentum im dritten Quartal erneut gestiegen

Badenerstrasse street, Schlieren, Switzerland, pictured on April 4, 2013. Agglomerations shape the Swiss landscape. It is a conglomerate coexistence of big and small, old and new, esthetic and functio ...
Von Juli bis September zogen schweizweit sowohl die Preise für Einfamilienhäuser als auch jene für Eigentumswohnungen gegenüber dem Vorjahr an.Bild: keystone

Preise für Wohneigentum im dritten Quartal erneut gestiegen

30.10.2025, 08:3930.10.2025, 08:39

Die Preise für Wohneigentum in der Schweiz sind im dritten Quartal erneut gestiegen. Der entsprechende Index des Bundesamts für Statistik (BFS) legte im Vergleich zum Vorjahr um 5,2 Prozent zu.

Gegenüber dem Vorquartal erhöhten sich die Preise gemäss dem Schweizerischen Wohnimmobilienpreisindex (IMPI) um 0,8 Prozent, wie das BFS am Donnerstag mitteilte. Von Juli bis September zogen schweizweit sowohl die Preise für Einfamilienhäuser (+1,5 Prozent) als auch jene für Eigentumswohnungen (+0,1 Prozent) gegenüber dem Vorquartal an.

Bei den Einfamilienhäusern stiegen die Preise am meisten (+3,7 Prozent) in den intermediären Gemeinden – also in jenen Ortschaften, die weder klar städtisch noch klar ländlich geprägten sind. Dagegen fielen Preise für Einfamilienhäuser in den städtischen Gemeinden einer grossen Agglomeration am deutlichsten (-0,8 Prozent).

Bei den Eigentumswohnungen fand der stärkste Preisanstieg in der Kategorie der städtischen Gemeinden einer kleinen oder ausserhalb einer Agglomeration statt (+1,3 Prozent). Den grössten Rückgang der Eigentumswohnungspreise gab es in den städtischen Gemeinden einer grossen Agglomeration (-0,9 Prozent).

Der IMPI wird seit dem dritten Quartal 2020 quartalsweise publiziert. Er basiert auf durchschnittlich rund 7000 Transaktionen aus allen Regionen der Schweiz. Das BFS stützt sich dabei auf Daten der 28 grössten Hypothekarinstitute. Diese decken einen grossen Marktanteil ab, da die überwiegende Mehrheit der Immobilienkäufe mit einer Hypothek finanziert wird. (sda/awp)

Mehr zum Thema Immobilien:

Hier könnte es in der Schweiz Wohnraum für zwei Millionen Menschen geben
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
22 Beweise dafür, dass Bau-Fails niemals nicht lustig sind
1 / 23
22 Beweise dafür, dass Bau-Fails niemals nicht lustig sind
Och, mit genügend Anlauf ...
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Kreative Verkaufsstrategie: Immobilienmaklerin tanzt durch ihre Häuser
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Meistgelesen
1
WWM: Bei dieser fiesen Sport-Frage fällt der Kandidat von 32'000 auf 500 Euro zurück
2
Ukraine entscheidet sich gegen US-Kampfjets – und für den schwedischen Gripen
3
Nach Wintereinbruch: Weisser Teppich auf den Pässen, Föhn bringt Auflockerung
4
Kreuzfahrtschiff lässt Frau auf australischer Insel zurück – nun ist sie tot
5
WO BLEIBEN DENN EIGENTLICH DIESE FAILS?
Meistkommentiert
1
Juventus mit neuem Trainer einig +++ Lionel Messi verlängert bei Inter Miami
2
Wo gibt es halbwegs gute Sandwiches hierzulande?
3
Zürich und Freiburg wollen definitiv keine Kinder aus Gaza aufnehmen
4
Picdump 163 – hier könnte Ihr Meme stehen
5
Nervt sich eigentlich noch wer über Halloween? Wieso denn? Halloween ist grossartig!
Meistgeteilt
1
Grosse Erleichterung: Schweizer Töfffahrer Noah Dettwiler ausser Lebensgefahr
2
Unbekannte wildern Luchsweibchen im Kanton Freiburg – Untersuchung eingeleitet
3
Trump kündigt per sofort Atomwaffentests an +++ Fed senkt Leitzins erneut
4
Rockets und Capela siegen erneut +++ Jaquez trifft bei VfB-Sieg im Pokal
5
Trump, Xi, Putin: Wollt ihr ewig leben?
SBB testet Feueralarm im Bahnhof Bern
In der Nacht vom 2. auf den 3. November testen die SBB im Bahnhof Bern ihre Brandschutzeinrichtungen. Dazu gehört auch eine Probe der Feueralarmsirenen, wie die SBB am Mittwoch mitteilte.
Zur Story