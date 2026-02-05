wechselnd bewölkt-1°
DE | FR
burger
Schweiz
Immobilien

Immobilien: An immer mehr Orten der Schweiz werden leere Wohnungen knapp

An immer mehr Orten der Schweiz werden leere Wohnungen knapp

05.02.2026, 09:0005.02.2026, 09:17

An immer mehr Orten in der Schweiz gibt es nur noch relativ wenige freie Wohnungen. Was bisher vor allem in Städten und touristischen Regionen der Fall war, lässt sich an immer mehr Orten feststellen. Der Bund will den gemeinnützigen Wohnungsbau weiterhin fördern.

Zwischen 2020 und 2025 sank die Leerwohnungsziffer gesamtschweizerisch von 1,72 auf 1 Prozent, wie das Bundesamt für Wohnungswesen am Donnerstag mitteilte. Das entspricht einem Rückgang von rund 42 Prozent. Eine rasche Änderung sei nicht zu erwarten. Nach wie vor hinke die Bautätigkeit der Nachfrage hinterher.

Der Bundesrat beantragte dem Parlament 2025 zunächst eine Aufstockung des Fonds für gemeinnützigen Wohnungsbau in den Jahren 2030 bis 2034 um 150 Millionen Franken. Er gewährt Darlehen für Neubauten, Erneuerungen und den Kauf von Liegenschaften.

Weiterführen will der Bundesrat auch das Bürgschaftsinstrument für die Wohnraumförderung. Indem der Bund für Anleihen der Emissionszentrale für gemeinnützige Wohnbauträger bürgt, kann er für tiefere Mieten sorgen. (sda)

Mehr zum Thema Immobilien:

Hier werden Einfamilienhäuser billiger – und in dieser Region wird's deutlich teurer
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
22 Beweise dafür, dass Bau-Fails niemals nicht lustig sind
1 / 23
22 Beweise dafür, dass Bau-Fails niemals nicht lustig sind
Och, mit genügend Anlauf ...
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Kreative Verkaufsstrategie: Immobilienmaklerin tanzt durch ihre Häuser
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Polizei meldet «verdächtige Situation» in der Stadt Zürich und sucht nach Zeugen
In der Stadt Zürich sucht die Polizei nach einem Vorfall am Dienstagabend Zeugen. In einer Medienmitteilung ist von einer «verdächtigen Situation» die Rede: So ging bei der Polizei eine Meldung über eine mögliche Schussabgabe beim Lommisweg im Kreis 9 ein.
Zur Story