freundlich15°
DE | FR
burger
Schweiz
Immobilien

Schweizer Wohneigentumspreise zeigen im Juli wenig Bewegung

Wohneigentumspreise zeigen im Juli wenig Bewegung – ausser in einer Region

07.08.2025, 09:5207.08.2025, 09:52
Mehr «Schweiz»

Die Angebotspreise für Einfamilienhäuser und Eigentumswohnungen in der Schweiz haben im Juli eine Verschnaufpause eingelegt. Im Vergleich zum Vormonat haben sich die Immobilienwerte laut Immoscout24 nicht oder kaum verändert.

Während die Preise für Einfamilienhäuser im Juli stabil blieben, verteuerten sich Eigentumswohnungen sich im Schnitt um geringe 0,1 Prozent, wie einer Mitteilung vom Donnerstag zu entnehmen ist.

Einzig in der Region Zürich sei ein «wahrnehmbarer» Anstieg der Preise verzeichnet worden. Dort seien die Preise um 1,2 Prozent gestiegen. Auf der anderen Seite registrierte man vor allem in der Ostschweiz einen Rückgang (-0,9%).

Gleichzeitig hätten im Vergleich zum Vormonat mehr Häuser und Wohnungen zum Verkauf gestanden. Längerfristig betrachtet habe sich das Angebotsvolumen aber unter dem Durchschnitt bewegt.

Der IAZI-Index bildet nicht die effektiven Verkaufspreise ab, sondern beruht auf den Immobilien-Angebotspreisen. Damit veranschaulicht er eher die Erwartungshaltung der Verkäufer als die tatsächliche Preisentwicklung. (sda/awp)

Mehr zum Thema Immobilien:

Darum geht es bei der Abstimmung zur Besteuerung von Wohneigentum
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Meistgelesen
1
Forensik-Experte erklärt, was mit Dahlmeiers Leichnam am Berg passiert
2
Wer genau hinschaut, sieht die nächste Katastrophe, die sich in der Ukraine anbahnt
3
Erst die Fails – dann alles andere (die Arbeit, möglicherweise)
4
Novak Djokovic wird in Serbien als «Schande» und «falscher Patriot» beschimpft
5
Wenn man es mit den Auto-Modifikationen etwas zu gut meint ...
Meistkommentiert
1
Freiburgs Doan zur Eintracht +++ Son sorgt für MLS-Rekordtransfer
2
Strandbesucher machen in Spanien Jagd auf Migranten
3
Picdump 153 – wer nicht lacht, hat Memes nie geliebt
4
Keller-Sutter und Parmelin beissen in Washington auf Granit
5
Roche verlangt für seinen Blockbuster in den USA massiv mehr – hat Trump doch einen Punkt?
Meistgeteilt
1
Trump will nächste Woche Putin und Selenskyj treffen +++ Tote bei russischem Angriff
2
Räumungsaufruf für Süden der Stadt Gaza +++ Aussenminister fordert mehr Druck auf Hamas
3
Kipppunkt am Great Barrier Reef – Korallen erholen sich nicht mehr genug schnell
4
39-Prozent-Zoll in Kraft +++ Bundesrat informiert am Nachmittag +++ SMI fast unverändert
5
US-Experte erklärt, weshalb es zwischen KKS und Trump nicht funkte
Grüne wollen wegen Trump Schweizer Gold-Industrie zerschlagen – Branche reagiert entsetzt
Grünen-Präsidentin Lisa Mazzone verlangt Exportzölle auf Edelmetalle in der Höhe von fünf Prozent. Derweil importiert die Schweiz plötzlich mehr US-Gold als umgekehrt.
Der Zoll-Streit zwischen der Schweiz und den USA wirft ein Schlaglicht auf eine Branche, die in der Schweiz eher ein Nischendasein fristet: den Goldhandel. Die Nähe zum Verarbeitungsstandort Italien, die lange Bankentradition und die politische Stabilität machten die Schweiz zu einer der wichtigsten Drehscheiben im internationalen Goldmarkt. Doch damit soll jetzt Schluss sein, fordert Grünen-Präsidentin Lisa Mazzone: «Die Branche muss in der Krisenbewältigung helfen.»
Zur Story