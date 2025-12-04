Fahrplanwechsel beim Basler ÖV: Das sind die wichtigsten Änderungen

Mehr «Schweiz»

Mit dem Fahrplanwechsel vom 14. Dezember bauen die Basler Verkehrs-Betriebe (BVB) ihr Angebot aus. Insbesondere das Bachgrabengebiet wird besser erschlossen, wie die BVB am Donnerstag mitteilten.

So fährt die Linie 48 neu von Montag bis Freitag im 7,5 Minuten-Takt und neu auch ganztags an Sonn- und Feiertagen. Die Linie 48 wird zudem in den Morgen- und Abendstunden bis zum Bahnhof St. Johann verlängert. Auch wird das Bachgrabengebiet mit der neuen Buslinie 49 mit dem Leimental, namentlich mit Oberwil und Therwil angebunden.

Diese Anpassungen haben Auswirkungen auf die Buslinien 31, 33 und 38, wie es weiter heisst. So fährt die Linie 31 nur noch zwischen Otto Wenk-Platz und Claraplatz. Die bisherige Verknüpfung der Linie 38 mit der Linie 48 wird gestrichen und neu wird die Linie 38 bis Allschwil Friedhof verlängert.

Zu einem Ausbau kommt es auch bei der Buslinie 30. Wegen der starken Auslastung fährt die Linie 30 neu morgens bis 10.00 Uhr und abends bis 18.30 Uhr alle 3,75 Minuten zwischen Bahnhof SBB und Kinderspital UKBB.

Veränderungen für Riehen

Besser an den Bahnhof angebunden werden auch die Mitarbeitenden der Roche. Während der Hauptverkehrszeiten fährt die Linie 42 zwischen Bahnhof SBB und Roche neu alle 7,5 Minuten. Der Bus hält aber nicht mehr an der Haltestelle Habermatten in Riehen.

Eine weitere Änderung gibt es für Riehen: So fährt die Tramlinie 2 in der Hauptverkehrszeit immer bis zur Fondation Beyeler. Am Abend verkehrt die Linie 2 jedoch nur noch bis 19.00 Uhr bis nach Riehen.

Vorgesehen ist ab dem 14. Dezember auch, dass die Buslinie 50 zum Euroairport während der Frühlings-, Sommer- und Herbstferien an den Wochenenden zeitweise alle 7,5 Minuten fährt.

Mit der Eröffnung der neuen, provisorischen Passerelle am Bahnhof SBB gelange man zudem neu direkt zum Ausgang beim Elsässerbahnhof und könne direkt an der Haltestelle Markthalle die Tramlinie 16 in die Innenstadt nehmen, heisst es weiter. (sda)