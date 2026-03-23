Der Krieg in Nahost hat weitreichende Folgen – auch für den Flugverkehr aus der Schweiz. Bild: keystone

Swiss verlängert Flugstopp nach Dubai und Tel Aviv

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Swiss verlängert aus Sicherheitsgründen ihren Flugstopp für einzelne Ziele im Nahen Osten. Die Airline wird die Flüge sowohl nach Dubai als auch nach Tel Aviv bis und mit 31. Mai aussetzen, wie sie am Montag mitteilte.

Der Grund für die Flugplanänderungen ist die angespannte Lage in und um den Iran nach den israelisch-US-amerikanischen Angriffen auf das Land und die iranischen Gegenangriffe auf die Golfstaaten, darunter die Emirate, und auf Israel.

Betroffene Fluggäste können laut Swiss kostenfrei auf ein späteres Reisedatum umbuchen oder erhalten alternativ den vollständigen Ticketpreis zurück. (sda/awp)