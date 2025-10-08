Nebel10°
Ermittlungen nach Fund eines toten Schweizers auf Korsika

08.10.2025, 20:4408.10.2025, 20:44
Corse-du-Sud department southern Corsica: anchorage of Favone Southern Corsica, Corse-du-sud department, Sari-Solenzara: aerial view of the cote des Nacres coastal area and the anchorage in the Bay of ...
Der tote Schweizer wurde an einem Strand bei Bastia im Norden der Insel gefunden.Bild: imago

Ende September ist die Leiche eines etwa 60-jährigen Schweizers an einem Strand der französischen Mittelmeerinsel Korsika gefunden worden. Wie bei den Justizbehörden am Mittwoch verlautete, eröffneten sie eine Untersuchung wegen eines mutmasslichen Tötungsdelikts.

Der Tote wurde am 29. September am Strand Marana südlich von Bastia gefunden, wie der lokale Staatsanwalt Jean-Philippe Navarre der französischen Nachrichtenagentur AFP sagte. Bastia liegt im Norden der Insel.

Nach gerichtsmedizinischen Untersuchungen leiteten die Strafbehörden ein Ermittlungsverfahren ein. Ersten Erkenntnissen zufolge sei der Tod des Schweizer Staatsangehörigen auf mehrere Verletzungen oder Schläge zurückzuführen, sagte Navarre. (sda/afp)

