Luca Top, Madonna Flop –diese ESC-Momente musst du gesehen haben



Luca Top, Madonna Flop – diese ESC-Momente musst du gesehen haben

Luca Hänni tanzt sich in Tel Aviv auf den 4. Rang, Holland gewinnt. Den schlechtesten Act des Abends liefert die Popqueen Madonna. Die besten (und schlechtesten) Momente des ESC-Finals im Überblick.

So, es ist ausgestanden! Luca Hänni hat nach gefühlten 200 Jahren die Schweiz beim Eurovision Song Contest nicht nur ins Finale, sondern auf einen anständigen 4. Platz gesungen. Danke, Luca! Der grosse Favorit Duncan Laurence hat mit seinem Song «Arcade» den Siegertitel in die Niederlanden geholt.

Ein Überblick über die Highlights der Show am Samstagabend in Tel Aviv:

Die Platzierungen der ESC-Finalisten

Niederlande: Duncan Laurence, «Arcade» Italien: Mahmood, «Soldi» Russland: Sergey Lazarev, «Scream» Schweiz: Luca Hänni, «She Got Me» Norwegen: KEiiNO, «Spirit In The Sky» Schweden: John Lundvik, «Too Late For Love» Aserbaidschan: Chingiz, «Truth» Nordmazedonien: Tamara Todevska, «Proud» Australien: Kate Miller-Heidke, «Zero Gravity» Island: Hatari, «Hatrið mun sigra» Tschechische Republik: Lake Malawi, «Friend Of A Friend» Dänemark: Leonora, «Love Is Forever» Slowenien: Zala Kralj & Gašper Šantl, «Sebi» Frankreich: Bilal Hassani, «Roi» Zypern: Tamta, «Replay» Malta: Michela, «Chameleon» Serbien: Nevena Božović, «Kruna» Albanien: Jonida Maliqi, «Ktheju tokës» Estland: Victor Crone, «Storm» San Marino: Serhat, «Say Na Na Na» Griechenland: Katerine Duska, «Better Love» Spanien: Miki, «La venda» Israel: Kobi Marimi , «Home» Deutschland: S!sters, «Sister» Weissrussland: Zena, «Like It» Grossbritannien: Michael Rice, «Bigger Than Us»

Alle lieben Luca!

Luca Hänni überzeugte nicht nur die Jury, auch das Publikum liebt unseren Berner. Nach seinem Auftritt brodelte nicht nur der Saal, auch die Telefonleitungen für den Schweizer liefen heiss. Beim Publikumsvoting holte er sich 212 Punkte.



Viel Unterstützung dürfte Hänni von deutschen Fans bekommen haben, gewann er 2012 doch die Castingshow «Deutschland sucht den Superstar».

24 Switzerland:

Ja sach bloß dasch Luca Hänni?! Ein ehemaliger DSDS-Gewinner? Also sollte der ESC ja ein leichtes sein.

Der Song war akzeptabel. Die Performance war das Beste, fand ich.#Switzerland #DareToDream#Eurovision — dxniel703 (@thefrkndaniel) 18. Mai 2019

Hier die ESC-Performance von Luca Hänni: Video: YouTube/Eurovision Song Contest

Am ESC besser als an der Hockey-WM

Wer nach der Niederlage der Schweizer an der Hockey-WM gegen die Schweden genervt den Fernsehsender wechselte, durfte sich freuen. Luca Hänni stahl den Schweden die Show und tänzelte lockerflockig an ihnen vorbei auf Rang 4. Schweden landete (nur) auf dem 6. Platz.

Und wenn wir schon beim Vergleich mit der Hockey-WM sind: Deutschland kassierte am Samstag gleich zweimal eine Schlappe. Mit dem drittletzten Rang am ESC-Final und mit der 8:1 Pleite gegen Hockey-Schwergewicht Kanada.

Da müssen sich die Deutschen die Realität halt etwas zurechtrücken... Was habt ihr denn alle?



Läuft doch für Deutschland...



👻#ESC #ESC2019 #Eurovision pic.twitter.com/1mT4BThNue — Fatima Griezmann (@fatimahamburg) 18. Mai 2019

Der schlechteste Act des Abends: Madonna

«Madonna zero Points!», hätte es wohl geheissen, wenn der Superstar sich mit den ESC-Finalisten hätte messen müssen. Glück für die Popqueen, dass sie sich der harten Jury nicht stellen musste. Die Kritiken unserer zwei obersten ESC-Abgeordneten Simone Meier und Anna Rothenfluh waren allerdings umso niederschmetternder.

«Grosse Göttin, Madonna singt, als wäre sie eine Ruine ihrer selbst», kommentierte Meier. Und Rothenfluh, die sich selbst als grosse Gegnerin von Autotune bezeichnet: «Und auf einmal lernt man den Vorteil von Autotune kennen.» Autsch.

Der Aufrtitt von Madonna war sonderbar. Im Hintergrund spielte Glockengeläut, sie selbst präsentierte sich in Mönchsgewand vor einer Kulisse, die aussah wie eine Kathedrale. Obwohl Madonna ihren Welthit «Like a Prayer» bereits ein halbes Leben lang performt, kommen nur schiefe Töne aus der Popqueen heraus. Ein watson-User kommentierte: «Weniger Botox, mehr üben!»



Ich glaube, den größten Imageverlust durch den Auftritt beim #ESC hatte heute Abend Madonna... #Eurovision — Hermann Schmelzer (@RuhrRentner) 18. Mai 2019

Conchita Wurst als optischer und musikalischer Höhepunkt

Nach vielen Hochs und vielen Tiefs der mehrstündigen ESC-Finalshow in Tel Aviv, tat es gut, einem zuverlässigen Profi auf der Bühne zuschauen zu können: Kurz nach 23Uhr trat Conchita Wurst auf und sie war – wir haben nichts anderes erwartet – wunderbar.

Die Gewinner des ESC-Finals 2014 in Kopenhagen überzeugte musikalisch wie auch optisch. In einem engen Netzteil mit Federboa an Armen und Latexhut, performte sie den Song «Heroes» von Måns Zelmerlöw, ESC-Sieger 2015 in Wien.

Das war das beste am #esc . Tolle Performance und stimmig. Schade das man dafür nicht stimmen konntehttps://t.co/SgAN0w487n — jerry abbott (@Movie_maker99) 19. Mai 2019

Kann man bitte nochmal festhalten, dass Conchita Wurst heute ziemlich mega war? #esc — Thomas (@migrate89) 18. Mai 2019

