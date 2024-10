Nach Suizidkapsel-Einsatz in der Schweiz: Razzia bei Sarco-Erfinder in den Niederlanden

Vergangene Woche nahm sich im Kanton Schaffhausen eine Person mit der Suizidkapsel Sarco das Leben . Dies, obwohl der Einsatz des umstrittenen Geräts in der Schweiz nicht zugelassen ist. Sarco-Erfinder Philip Nitschke (77) hat deswegen nun auch in der Niederlande Ärger mit der Justiz: Am Hauptsitz seiner Firma Exit International in Haarlem wurden Computer und ein Sarco-Prototyp beschlagnahmt.

Rechtsrutsch in Europa – droht ein Rückfall in die Zeit zwischen den Weltkriegen?

«Stirb Langsam»-Star John Amos stirbt mit 84 Jahren

Er spielte in populären TV-Serien, aber auch Actionfilmen wie «Stirb Langsam 2». Nun wurde der Tod des beliebten US-Schauspielers gemeldet.

John Amos, der Fernsehautor und Emmy-nominierte Schauspieler, der unter anderem die Rolle des stoischen Vaters in der Sitcom «Good Times» spielte, ist tot. Er wurde 84 Jahre alt. Amos starb bereits am 21. August in Los Angeles eines natürlichen Todes, wie sein Sohn K. C. Amos in einer bewegenden Erklärung mitteilte.