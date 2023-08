Bundesanwaltschaft klagt algerischen Ex-Verteidigungsminister an

Die Bundesanwaltschaft hat Anklage gegen den ehemaligen algerischen Verteidigungsminister Khaled Nezzar eingereicht. Ihm werden zwischen 1992 und 1994 Verbrechen gegen die Menschlichkeit vorgeworfen, wie es in einer Mitteilung vom Dienstag hiess. (saw/sda)

