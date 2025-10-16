wechselnd bewölkt
On-Schuhe sollen quietschen – zwei US-Amerikanerinnen klagen

2 Amerikanerinnen klagen gegen On – wegen «peinlichem Quietschen» der Schuhe

16.10.2025, 08:0716.10.2025, 08:07

Der Schweizer Schuhhersteller On schlägt sich in den USA mit einem Rechtsfall der ungewohnten Sorte herum: Wie der «Blick» berichtet, haben zwei Amerikanerinnen in Portland, wo On seinen Sitz in den USA hat, eine Sammelklage eingereicht. Der Grund: Die beiden Klägerinnen stören sich am Geräusch ihrer Schuhe.

Gewisse On-Schuhe sollen gemäss einer Klage beim Gehen quietschen. (Symbolbild) Bild: www.imago-images.de

Konkret bemängeln die beiden Amerikanerinnen, dass ihre Schuhe «bei jedem Schritt ein lautes und peinliches Quietschen» von sich geben, wie der Klageschrift hervorgeht. Sie argumentieren, dass kein vernünftiger Konsument diese Schuhe kaufen würde, «wenn er wüsste, dass jeder Schritt ein hörbares und spürbares Quietschen verursacht, das nur durch selbst durchgeführte physische Änderungen am Schuh oder durch das vollständige Nichttragen der Schuhe behoben werden kann».

Die Klägerinnen würden sich beim Gehen dafür schämen und die Schuhe deswegen nicht mehr tragen, heisst es weiter. Bei den betroffenen Exemplaren handelt es sich um rund 200 Dollar teure Schuhe mit sogenannter CloudTec-Technologie. Das ist ein Dämpfungssystem von On, in welchem die Klägerinnen die Ursache des Quietschens sehen. Gemäss Angaben von On hilft die Technologie bei «weichen Landungen und energiegeladenen Abstössen».

Die Klägerinnen fordern in den USA nun Schadenersatz, nicht nur für sich, sondern auch für etwa 3000 weitere Betroffene. Die Höhe des Schadenersatzes soll durch das Gericht bestimmt werden. On hat sich dazu bislang nicht geäussert – gemäss dem «Blick» sollen sich die Sorgen beim Schweizer Unternehmen aber in Grenzen halten. (dab)

