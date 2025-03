Braucht es noch einen Armeechef? SVP lanciert Debatte – die Sonntagsnews

Der unzulässige Schutz der Zivilbevölkerung, jahrelange Hinweise auf Missstände bei der Ruag und die Debatte über das Amt des Armeechefs: Das und mehr findet sich in den Sonntagszeitungen.

Mehr «Schweiz»

SVP stellt Amt des Armeechefs erneut infrage

Militärkreise und die SVP haben in der «SonntagsZeitung» das Amt eines Armeechefs infrage gestellt. «Eine Rückkehr zum alten Modell mit einer breiteren Führung ist für mich eine ernsthafte Option», sagte Stefan Holenstein, Präsident des Verbands der Militärischen Gesellschaften, zur Zeitung. Den Posten des Armeechefs gebe es seit 2004. Verteidigungsminister Martin Pfister habe sich noch nicht direkt dazu geäussert. Personelle Abgänge seien eine Chance, die organisatorische Struktur zu überdenken, habe er vor seiner Wahl zum Bundesrat gesagt. Die SVP habe schon mehrmals versucht, den Armeechef abzuschaffen. Aktuell zeigen sich SVP-Vertreter laut der Zeitung weiter offen dafür.

Wird er der letzte Armeechef sein? Der abtretende Thomas Süssli. Bild: keystone

Bei Angriff: Schutz der Schweizer Zivilbevölkerung nicht garantiert

Der Schutz der Schweizer Zivilbevölkerung würde nach Informationen der «NZZ am Sonntag» im Fall eines Angriffs nicht funktionieren. «Wir sind darauf nicht vorbereitet», sagte Patrik Reiniger, Vizepräsident der Konferenz der kantonalen Verantwortlichen für Militär, Bevölkerungsschutz und Zivilschutz (KVMBZ) zur Zeitung. Eine Übung im vergangenen Jahr habe Defizite aufgezeigt, namentlich habe die Koordination zwischen Bund und Kantonen nicht funktioniert. Den grössten Aufholbedarf sehe Reiniger bei der Alarmierung der Bevölkerung und der Kommunikation. Die Direktorin des Bundesamts für Bevölkerungsschutz, Michaela Schärer, kenne die Kritik. Grundsätzlich sehe sie den Bevölkerungsschutz sehr viel besser aufgestellt als die Vertretung der Kantone.

Ruag-Whistleblower blieb ungehört

Ein Ex-Kadermann der einstigen Ruag Aviation hat laut «SonntagsBlick» in den letzten zehn Jahren mehrfach Bundesratsmitglieder und weitere Funktionäre auf Missstände im Rüstungskonzern Ruag hingewiesen. Er habe die Misswirtschaft angesprochen, die nun in der Politik für Kopfschütteln und Erstaunen sorge, schrieb die Zeitung. Mit der Eidgenössischen Finanzkontrolle (EFK) habe sich der Ex-Kadermann ausgetauscht. Von den anderen Adressaten sei er meist abgewimmelt worden, schrieb die Zeitung. Zu ihnen zählten auch Spitzen der parlamentarischen Aufsichtskommissionen, Ruag-Verwaltungsräte und CEOs. Der Zeitung habe er eine umfangreiche Dokumentation an Schreiben vorgelegt.

Die Schilderungen des Ex-Kadermanns von Ruag Aviation blieben weitestgehend ungehört. Bild: KEYSTONE

3,4 Millionen Franken: Private wollten BAG fiktive Corona-Tests verrechnen

Private haben laut der «NZZ am Sonntag» fünf Jahre nach dem Lockdown noch immer fiktive Corona-Tests dem Bund in Rechnung gestellt – oder es zumindest versucht. Ende 2024 habe jemand versucht, dem Bundesamt für Gesundheit (BAG) ungerechtfertigte Tests in Höhe von 3,4 Millionen Franken zu verrechnen, wie das BAG auf Anfrage der Zeitung mitteilte. Dieser Sachverhalt könnte auf dem Tisch einer kantonalen Staatsanwaltschaft landen – wie schon Tausende mutmassliche Corona-Straffälle vor ihm. Hauptsächlich würden sich die Strafbehörden weiterhin mit dem missbräuchlichen Umgang von Covid-Notkrediten beschäftigen. 60 Prozent der Strafverfahren dazu sei noch nicht abgeschlossen.

Im Zusammenhang mit der Covid-Pandemie laufen zahlreiche Strafverfahren. Bild: keystone

SP will US-Forscher in die Schweiz locken

Eine SP-Motion zur Attraktivitätsförderung der Schweiz für Forschende aus den USA ist gemäss «Le Matin Dimanche» bei Parlamentsmitgliedern der Mitte, FDP und einem MCG-Vertreter auf Zustimmung gestossen. Nationalrat Baptiste Hurni (SP/NE) schlägt unter anderem vor, US-Forschenden den Zugang zu Finanzierungen des Schweizerischen Nationalfonds zu ermöglichen sowie ihnen eine Niederlassungsprämie anzubieten, wie die Westschweizer Zeitung schrieb. Forschende aus den USA würden nach seiner Auffassung internationale Geldgeber anziehen, wovon Schweizer Forschende profitieren würden. Der Dachverband der Schweizer Universitäten Swissuniversities sehe keine Anpassung seiner Rekrutierungen vor, schrieb die Zeitung.

Cassis ärgert sich über FDP-Zurückhaltung beim Lohnschutz

Die zurückhaltende Haltung der FDP bezüglich des Kompromisses bei den Lohnschutz-Massnahmen ist laut «SonntagsBlick» bei FDP-Bundesrat Ignazio Cassis offenbar auf Unmut gestossen. Er soll sich «dem Vernehmen nach» bei der Parteispitze beschwert haben, wie die Zeitung schrieb. Cassis tausche sich regelmässig mit der Spitze der FDP aus, zitierte «SonntagsBlick» die Stellungnahme des Eidgenössischen Departements für auswärtige Angelegenheiten (EDA). Zu den Inhalten äussere sich das EDA nicht. FDP-Präsident Thierry Burkart und Fraktionschef Damien Cottier haben laut der Zeitung keine Stellung nehmen wollen. (sda)

Aussenminister Ignazio Cassis war ab dem Verhalten der FDP-Spitze punkto Lohnschutz-Kompromiss offenbar «not amused». Bild: keystone

Giftige Substanzen auf Schweizer Feldern

Giftige Substanzen sind nach Informationen der «SonntagsZeitung» auf Schweizer Feldern gefunden worden. Viele davon sind verboten, wie die Zeitung anhand von Dokumenten, welche sie gestützt auf das Öffentlichkeitsgesetz einsah, schrieb. Nun habe der Bund eine Offensive gestartet. Im laufenden Jahr finanziere der Bund nicht mehr 200, sondern 1000 Analysen. Weitere Kontrollen müssten die Kantone bezahlen. Bei Verstössen drohe die Kürzung von Direktzahlungen. Das System beruhe auf Selbstdeklaration. Viele Kantone würden die Buchhaltung der Landwirtinnen und Landwirte prüfen und keine Proben auf Feldern entnehmen, schrieb die Zeitung.

Der Schweizerische Gewerbeverband auf Abwegen

Der Schweizerische Gewerbeverband (SGV) befindet sich nach Aussagen der «SonntagsZeitung» gerade im Blindflug. Zu diesem Schluss kam die Zeitung nach Gesprächen mit zahlreichen Personen aus dem Umfeld des Verbands, wie sie schrieb. Vieles davon lasse sich an der Personalpolitik ablesen. Kommunikationschefin Corinne Aeberhard habe ihre Kündigung juristisch angefochten. Nach Aussagen von mehreren Quellen sei sie ohne Vorwarnung per sofort freigestellt worden. Aeberhard habe auf Anfrage nur bestätigt, dass die Stelle neu konzipiert und ausgeschrieben worden sei. Sie habe den Verband wegen «unterschiedlichen Vorstellungen» verlassen, schrieb SGV-Direktor Urs Furrer laut der Zeitung in einer Mitteilung an den Vorstand.

Politik im Klassenzimmer: «Dringender Handlungsbedarf»

Der Dachverband der Schweizer Lehrerinnen und Lehrer (LCH) hat gemäss «SonntagsBlick» mehr Politik im Klassenzimmer gefordert. Viele Jugendliche hätten ihr Vertrauen in die Politik verloren und autoritäre Denkweisen fänden mehr Zuspruch, hiess es laut der Zeitung in einem 2024 verfassten Positionspapier des Verbands. Es bestehe «dringender Handlungsbedarf». Unter politischer Bildung an Schulen verstehe der LCH mehr als bloss Staatskunde: Schülerinnen und Schüler sollten demnach ermutigt werden, sich kritisch mit politischen Themen auseinanderzusetzen. Der Schulleiterverband habe dieser Haltung zugestimmt.

Städteverband gegen Entlastungsprogramm des Bundes

Der Städteverband hat sich in einem Interview mit der «NZZ am Sonntag» gegen das Entlastungsprogramm des Bundes gewehrt. Die Interessen der Städte würden zu wenig berücksichtigt und das System des Lastenausgleichs sei durch die Pläne des Bundesrats im Extremfall gefährdet, sagte der Verbandspräsident Anders Stokholm im Gespräch mit der Zeitung. «Die Städte sind vor den Kopf gestossen», sagte er. Weiter störe die Städte die Kürzung der Integrationspauschalen für Asylsuchende. Das gefährde die gemeinsame Integrationsagenda von Bund, Kantonen und Kommunen. Ohne Integration landeten die Menschen in der Sozialhilfe – mit gewaltigen Kosten für Städte und Gemeinden.