#CoronaInfoCH Stand: 08.09.

53 Hospitalisationen mehr als am Vortag, 659 Hospitalisationen in den letzten 14 Tagen. Auslastung der IS: 78,7%

3550 laborbestätigte Fälle mehr als am Vortag. Reproduktionszahl Re (27.08.2021): 1,1https://t.co/vMBPcGwAPO pic.twitter.com/i3QxD7xfwR — BAG – OFSP – UFSP (@BAG_OFSP_UFSP) September 8, 2021

In der Schweiz und in Liechtenstein sind dem Bundesamt für Gesundheit (BAG) am Mittwoch innerhalb von 24 StundenGleichzeitig registrierte das BAG 7 neue Todesfälle und 53 Spitaleinweisungen.Auf 100'000 Einwohnerinnen und Einwohner wurden in den vergangenen zwei Wochen 409,77 laborbestätigte Coronavirus-Infektionen gemeldet. Die Reproduktionszahl R, die angibt, wie viele Personen eine infizierte Person im Durchschnitt ansteckt, lag vor rund zehn Tagen bei 1,10.33,3 Prozent der verfügbaren Betten werden von Covid-19-Patienten besetzt.Insgesamt wurden bis Sonntagabend 9'243'350 Impfdosen an die Kantone und Liechtenstein ausgeliefert. Damit wurden 9'812'779 Dosen verabreicht.In den vergangenen 24 Stunden wurden dem BAG 34'828 neue Corona-Tests gemeldet. Seit Beginn der Pandemie wurden in der Schweiz und in Liechtenstein 10'029'506 Tests auf Sars-CoV-2 durchgeführt, den Erreger der Atemwegserkrankung Covid-19, wie das BAG weiter mitteilte. Insgesamt gab es 802'045 laborbestätigte Fälle von Ansteckungen mit dem Coronavirus.31'695 Personen mussten bisher wegen einer Covid-19-Erkrankung im Spital behandelt werden. Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung belief sich auf 10'558. Aufgrund der Kontakt-Rückverfolgung befanden sich laut Angaben des BAG 21'081 Menschen in Isolation und 22'894 Menschen in Quarantäne. (sda)