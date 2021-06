#CoronaInfoCH #Coronavirus #COVID19

09.06. Aktueller Stand sind 699 339 laborbestätigte Fälle, 541 mehr als am Vortag. Gemeldete Tests: 22 200 in den letzten 24 Stunden.

Reproduktionszahl Re vom 28.05.2021: 0,75 https://t.co/vMBPcGwAPO pic.twitter.com/qZaLYGjGST — BAG – OFSP – UFSP (@BAG_OFSP_UFSP) June 9, 2021

In der Schweiz und in Liechtenstein sind dem Bundesamt für Gesundheit (BAG) am Mittwoch innerhalb von 24 Stunden 541 neue Coronavirus-Ansteckungen gemeldet worden.Auf 100'000 Einwohnerinnen und Einwohner wurden in den vergangenen zwei Wochen 89,96 laborbestätigte Coronavirus-Infektionen gemeldet. Die Reproduktionszahl R, die angibt, wie viele Personen eine infizierte Person im Durchschnitt ansteckt, lag am 28. 5. bei 0,75.11,60 Prozent der verfügbaren Betten werden von Covid-19-Patienten belegt.Insgesamt wurden bis Sonntagabend 5'884'950 Impfdosen an die Kantone und Liechtenstein ausgeliefert.2'066'994 Personen sind, Stand Sonntagabend, vollständig geimpft.3537 Zertifikate wurden allein am Dienstag ausgestelltIn den vergangenen 24 Stunden wurden dem BAG 22'200 neue Corona-Tests gemeldet. Seit Beginn der Pandemie wurden in der Schweiz und in Liechtenstein 7'897'523 Tests auf Sars-CoV-2 durchgeführt, den Erreger der Atemwegserkrankung Covid-19, wie das BAG weiter mitteilte. Insgesamt gab es 699'339 laborbestätigte Fälle von Ansteckungen mit dem Coronavirus.Von den mutierten Varianten des Coronavirus dominierte weiterhin die britische Variante (B.1.1.7) und stellte die südafrikanische (B.1.351) sowie die brasilianische (P.1) weit in den Schatten.(sda)