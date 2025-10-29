freundlich12°
DE | FR
burger
Schweiz
International

Risiko-Ranking zeigt: Schweiz ist das sicherste Land der Welt

Die Schweiz ist nicht nur schön, sie könnte im Notfall auch Krise.
Die Schweiz ist nicht nur schön, sie könnte im Notfall auch Krise.Bild: Shutterstock

Neues Risiko-Ranking zeigt: Die Schweiz ist das sicherste Land der Welt

29.10.2025, 13:3929.10.2025, 14:04

Unsere Welt befindet sich im Wandel: Politische Spannungen, wirtschaftliche Unsicherheiten und klimatische Veränderungen lassen die Frage aufkommen, wo es sich in Zukunft am besten und sichersten lebt. Genau das zeigt der neue Global Investment Risk and Resilience Index der Beratungsfirma Henley & Partners, der in Zusammenarbeit mit der KI-gestützten Analyseplattform AlphaGeo entwickelt wurde.

Dieser bewertet sämtliche Länder der Welt anhand ihrer Anfälligkeit aufgrund der aktuellen Risiken auf geopolitischer Ebene sowie ihrer Fähigkeit, sich von Krisen zu erholen. Und auf Platz 1 landet … Trommelwirbel … die Schweiz! Sie kommt auf 88,42 von 100 Punkten und lässt damit die nordischen Länder Dänemark, Norwegen und Schweden sowie Singapur knapp hinter sich.

Obwohl die Schweiz bei vielen vergleichbaren Rankings zur Wettbewerbsfähigkeit häufig an erster Stelle steht, basiert diese Analyse auf einer deutlich umfangreicheren Auswahl an Faktoren. «Wir haben nicht nur die wirtschaftliche Dynamik untersucht, sondern ebenso die politische Stabilität, die Rechtssicherheit und die klimatischen Risiken», erklärt Alphageo-Gründer Parag Khanna gegenüber der NZZ.

Darum schaffen es die USA nur auf Rang 24

Gemäss dem Index zeichnet sich die Schweiz durch sehr niedrige Risikowerte aus, insbesondere in den Bereichen Inflation und rechtliche sowie regulatorische Unsicherheiten. Ihre Resilienz wird durch hohe Werte in Innovation, Klimaanpassung, Governance-Qualität und sozialem Fortschritt gestützt.

Ganz anders die USA, die nur auf Platz 24 landen. Obwohl sie in Bereichen wie Innovation und Wirtschaftskomplexität stark sind, schwächen politische Instabilität und soziale Ungleichheit ihre Resilienz. Negativ fallen zudem die hohe Staatsverschuldung und die überalterte Infrastruktur ins Gewicht. Dazu sind die Klimarisiken in den USA hoch.

Was noch auffällt: Die Länder an der Spitze sind alle klein. Dies erklären die Macher des Index damit, dass diese in der Regel agiler sind und sich besser an Veränderungen anpassen können. Von den grossen Ländern schneidet Deutschland mit Rang 10 am besten ab. «Das grösste Hemmnis für Deutschland bilden die fehlenden Investitionen in die Infrastruktur», erklärt Khanna. Gleichzeitig aber überzeuge unser nördlicher Nachbar mit seinen gefestigten politischen Institutionen und dem gesunden Staatshaushalt.

Auf den letzten Plätzen im Index befinden sich mit Sierra Leone, Pakistan, Haiti und dem Libanon dagegen vor allem Länder, die sich durch politische Instabilität, schwache Institutionen und geringe Anpassungsfähigkeit auszeichnen. Korruption, begrenzte Innovationskraft sowie die Anfälligkeit auf klimatische Veränderungen und Naturkatastrophen wirken zusätzlich negativ auf die Gesamtpunktzahl aus. (pre)

Mehr zum Thema:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Historische SBB-Plakate: Die schönsten Sujets der Schweiz
1 / 22
Historische SBB-Plakate: Die schönsten Sujets der Schweiz
Weisse Kleider, weisse Wolken: Dieses Plakat wirbt 1921 für den Sommer.
quelle: wikicommons / public domain
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Jesses Gott! Trump kann jetzt sogar Schweizerdeutsch
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
15 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
15
Meistgelesen
1
Nach Wintereinbruch: Weisser Teppich auf den Pässen, Föhn bringt Auflockerung
2
Ukraine entscheidet sich gegen US-Kampfjets – und für den schwedischen Gripen
3
Die Wetterpropheten haben geschmöckt: Das sind ihre Prognosen für den Winter
4
WO BLEIBEN DENN EIGENTLICH DIESE FAILS?
5
USA planen totale Überwachung von Social Media – das solltest du wissen
Meistkommentiert
1
Neue EU-Verträge: 570'000 Personen würden nach 5 Jahren Recht auf Daueraufenthalt erhalten
2
Juventus mit neuem Trainer einig +++ Lionel Messi verlängert bei Inter Miami
3
27.000 Haushalte in der Ukraine ohne Strom +++ Erneuter Abschuss von Drohnen in Russland
4
Picdump 163 – hier könnte Ihr Meme stehen
5
«Was ist schlimmer: Kein Sex oder schlechter Sex?»
Meistgeteilt
1
Israel verbietet IKRK Häftlings-Besuche +++ Gestellte Leichenbergung verurteilt
2
Südkorea verleiht Trump höchsten Verdienstorden ++ Trump äussert sich zu 3. Amtszeit
3
WWM: Bei dieser fiesen Sport-Frage fällt der Kandidat von 32'000 auf 500 Euro zurück
4
NBA-Schweizer George stark, Wizards verlieren trotzdem +++ Golubic im Viertelfinal
5
Gross bleibt dem HCD erhalten ++ Taibel wird in der nächsten Saison ein Drache
UBS macht Gewinn von 2,5 Milliarden US-Dollar – deutlich mehr als erwartet
Die UBS hat den Gewinn im dritten Quartal stark gesteigert und dabei auch deutlich mehr verdient als von Analysten erwartet.
Zwei grosse Rechtsfälle, welche die Grossbank bereinigen konnte, wirkten sich ebenfalls positiv auf das Ergebnis aus. Der Gewinn in den Monaten Juli bis September 2025 erreichte 2,48 Milliarden US-Dollar, wie die UBS am Mittwoch mitteilte. Das waren 74 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum.
Zur Story