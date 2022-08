Pussy Riot in Bern in Handschellen abgeführt – wegen Anti-Kriegs-Graffiti

Sie gehören zu den bekanntesten Putin-Gegnerinnen überhaupt: die Frauen der russischen Punkband Pussy Riot.

Nun sollen drei Mitglieder des Kollektivs festgenommen worden sein – und zwar in Bern. Der Grund: ein Anti-Kriegs-Graffiti, wie die Band auf Facebook vermeldet.

Die drei Frauen seien in Handschellen gelegt und abgeführt worden, als Polizisten sie in flagranti beim Sprayen erwischt hätten. Darum sei das Graffiti auch unvollständig. Die Band würde das Graffiti in zahlreichen europäischen Städten sprayen, um daran zu erinnern, dass der Krieg nur wenige Kilometer entfernt sei, wie es im Facebook-Post heisst.

Laut Pussy Riot drohe den festgenommenen Bandmitgliedern eine Geldstrafe oder die Ausweisung aus der Schweiz. Eine Bestätigung der Kantonspolizei Bern steht noch aus.

(red)