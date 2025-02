Ist nun auch die Schweiz auf dem Radar von Trump?

Apropos Pharmaindustrie: Trump deutete in seinen Ausführungen im Weissen Haus an, dass er eine Sonderabgabe für Pharma-Importe erwäge. Er zählte Produkte wie Stahl und Aluminium auf, auf denen die USA bereits einen Strafzoll erhebt. Dann erwähnte er auch Autoimporte, Computerchips und eben Medikamente.

Der Republikaner möchte mit seiner Ankündigung zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Er will ausländische Produktionsbetriebe dazu zwingen, in den USA neue Fabriken zu bauen. Und zweitens möchte er das amerikanische Aussenhandelsdefizit reduzieren. Die USA sollten nicht länger «abhängig von anderen Staaten» sein, ist im präsidialen Dekret nachzulesen.

In einem Hintergrundgespräch mit Medienschaffenden jedenfalls nannte Trumps Handelsberater Peter Navarro die Mehrwertsteuer in der Europäischen Union ein «Musterbeispiel» für unfairen Handel. Navarro sagte: «Präsident Trump ist nicht länger bereit, das zu tolerieren.»

Die neuste wirtschaftspolitische Anordnung sieht vor, dass bei Importen in die USA künftig das Prinzip der Gegenseitigkeit (Reziprozität) gelten soll. In der Praxis würde dies heissen: Die Abgabe, die Amerika erhebt, wird gleich hoch sein wie die Abgabe, die der Handelspartner auf US-Importe erhebt.

Der amerikanische Präsident macht seine Drohung wahr und will nun Strafabgaben auf fast sämtlichen importierten Gütern verhängen. «Zölle sind gut», sagte Donald Trump am Donnerstag im Weissen Haus, «Zölle sind eigentlich grossartig.»

Israel will angeblich bald iranische Atomanlagen angreifen

Die US-Regierung von Donald Trump steht voll hinter Israel. Doch ein möglicher Schlag gegen Irans Atomanlagen trifft auch in Washington auf Skepsis.

Der Machtwechsel in Washington befeuert in Israel offenbar die Planungen für weitere Militärschläge gegen den Erzfeind Iran. Das geht aus einem aktuellen US-Geheimdienstdossier hervor, über das die «Washington Post» berichtet. Demnach könnte Israel schon in den kommenden sechs Monaten gegen die iranischen Atomanlagen in Fordo und Natanz losschlagen.