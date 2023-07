Tornado zieht durch La Chaux-de-Fonds und richtet schwere Schäden an

«Der Schaden ist beträchtlich», fügte die Polizei hinzu. Es seien zahlreiche Anrufe eingegangen. Durch die Heftigkeit der Böen wurden Bäume entwurzelt. In sozialen Netzwerken veröffentlichte Bilder zeigten, dass in unmittelbarer Nähe des Bahnhofs ein Baukran umstürzte.

Die Schweiz konnte in den vergangenen Jahren weniger Hauptsitze multinationaler Firmen anziehen als ihre Konkurrenten, belegt eine neue Studie. Die Gefahren für den hiesigen Standort sind vielfältig – und reichen von der Mindeststeuer über die EU bis zum AKW-Aus.

Wer in Europa in einem Burger King isst, schickt einen Teil des Geldes in die Schweiz: Die Muttergesellschaft RBI hat ihren Europasitz in Zug. Wer eine Spritze von Moderna erhält, stärkt den Basler Europa-Hauptsitz. Und je mehr Werbung Google verkauft, desto mehr Mitarbeitende beschäftigt der US-Konzern in Zürich, dem grössten Standort ausserhalb der USA.