Die Polizei forderte die Bevölkerung auf, zu Hause zu bleiben. Bild: KEYSTONE

Polizei fahndet im Berner Jura nach mutmasslich bewaffnetem Mann

Grosseinsatz im Berner Jura: Die Kantonspolizei hat am Sonntag nach einem als gefährlich geltenden, bewaffneten Mann gefahndet. Die Bevölkerung wurde aufgefordert, zu Hause zu bleiben; die Warnung wurde am Abend aufgehoben.

Laut unbestätigten Aussagen war es in Tavannes BE zu einem Streit gekommen, wie die Berner Kantonspolizei auf dem Kurznachrichtendienst X mitteilte. Dabei sollen in einem Gebäude Schüsse gefallen sein, ohne dass jemand verletzt wurde. Der Mann im Alter zwischen 30 und 40 Jahren habe nach dem Streit die Flucht ergriffen.

Die Kantonspolizei Bern rief deshalb am Sonntagnachmittag die Bevölkerung in Reconvilier BE und Umgebung dazu auf, ihre Häuser bis auf Weiteres nicht zu verlassen. Sie suchte einen «wahrscheinlich bewaffneten und gefährlichen» Mann. Das betroffene Gebiet sollte gemieden werden, schrieb die Polizei auf X.

Im Zusammenhang mit dem Einsatz wurde auch die Hauptstrasse zwischen Tavannes und Reconvilier gesperrt. Weitere Angaben machte die Polizei nicht; sie war mit einem grossen Aufgebot vor Ort, wie ein Sprecher der Nachrichtenagentur Keystone-SDA sagte.

In unbekannte Richtung verlassen

Am frühen Abend gab die Kantonspolizei dann Entwarnung. Es gebe keine Hinweise mehr auf eine unmittelbare Gefahr im Gebiet von Reconvilier. Die Polizei gehe davon aus, dass der Mann die Gegend mit unbekanntem Ziel verlassen habe.

Die Hauptstrasse zwischen Reconvilier und Tavannes konnte wieder geöffnet werden. Die Suche nach dem Mann werde jedoch weitergeführt. (sda)