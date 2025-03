Magic Pass: 17 neue Stationen – und Rekordzahl an Abonnenten

Der Westschweizer Bergbahnen-Tarifverbund Magic Pass hat seinen Umsatz in der Saison 2024/25 um neun Prozent auf 74,8 Millionen Franken gesteigert. Die Zahl der Abonnenten stieg derweil um über neun Prozent auf rund 197'000 – ein Rekord. Für die kommende Saison wurde das Angebot zudem um 17 neue Stationen erweitert.

Damit umfasst das Angebot für die Saison 2025/26 neu 99 Skigebiete in der Schweiz, in Frankreich und in Italien, von denen 48 auch im Sommer geöffnet sind, wie Magic Pass am Sonntag mitteilte.

Skifahrer am Hang Meiringen-Hasliberg. Bild: skigebiete-test.ch

Die Genossenschaft stärkt ihre Marktpräsenz in der Deutschschweiz unter anderem durch die Aufnahme der Destinationen Gstaad BE und Meiringen-Hasliberg. In der Zentralschweiz kommen neu die Skigebiete von Balmberg, Grenchenberg, Linden, Melchsee-Frutt, Mörlialp und Sörenberg hinzu, im Oberwallis zudem die Belalp.

Die Winterbesuchszahlen stiegen in der vergangenen Saison indes um 10 Prozent, wie es weiter heisst. Die Sommerbesuchszahlen derweil um 2,5 Prozent. Den Grossteil der Pässe kaufte die Kundschaft 2024/25 mit einem Anteil von mehr als 80 Prozent in den Kantonen Waadt, Wallis, Freiburg und Bern.

Das Angebot Magic Pass besteht seit 2017. Der Pass für die Saison 2025/26 ist ab dem 11. März erhältlich. (sda/lak)