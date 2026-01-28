Sanija Ameti läuft mit ihrem Anwalt zum Bezirksgericht Zürich. Bild: keystone

Zürcher Prozess gegen Sanija Ameti zieht scharenweise Zuschauer an

Am Bezirksgericht Zürich hat am Mittwoch der Prozess gegen die frühere GLP-Politikerin Sanija Ameti begonnen. Sie steht vor Gericht, weil sie auf ein Bild mit Maria und Jesus geschossen hatte. Der Prozess zieht unzählige Zuschauer an.

Neben Ameti und ihrem Anwalt sind über zwanzig Zuschauerinnen und Zuschauer anwesend, welche die Politikerin wegen ihrer «Schiessübung» angezeigt hatten. Darunter sind Massvoll-Präsident Nicolas Rimoldi sowie Nils Fiechter von der Jungen SVP. Im Publikum sitzen auch viele «gläubige Christinnen und Christen».

Wegen Störung der Glaubensfreiheit fordert die Staatsanwaltschaft eine bedingte Geldstrafe von 100 Tagessätzen zu 100 Franken sowie eine Busse über 2500 Franken. Das Urteil dürfte noch am Mittwoch eröffnet werden.

Aussage verweigert

Ameti hat bei der Befragung jegliche Aussagen verweigert. Der Richter verzichtete deshalb darauf, seinen Fragenkatalog vorzulesen. (sda)

Weitere Informationen zum Prozess folgen.