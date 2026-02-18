Schneeregen
Crans-Montana: Notausgänge der Bar Constellation mussten geschlossen bleiben

«Le Constellation»-Türsteher: «Notausgänge mussten zubleiben»

18.02.2026, 15:2218.02.2026, 15:22

Die Mitarbeiter des «Le Constellation» hatten die Anweisung, die beiden Sicherheitstüren der Bar geschlossen zu halten. Ein Sicherheitsbeamter der Bar hat in seiner Vernehmung der Polizei Sion eine entsprechende Aussage gemacht.

Das Ein- und Austreten sei nur über den Haupteingang erlaubt gewesen, berichtete auch der italienische Nachrichtensender «Rai News».

The entrance of the &quot;Le Constellation&quot; bar and lounge is pictured after the fire at the &quot;Le Constellation&quot; bar and lounge, in Crans-Montana, Switzerland, Monday, February 9, 2026. ...
Vor der abgebrannten Bar stehen immer noch Kerzen, in Gedenken an die Opfer.Bild: keystone

In der Bar kam es in der Neujahrsnacht zu einem Brand. Dabei kamen 40 Menschen ums Leben, rund hundert weitere kämpfen in Spitälern in ganz Europa um ihr Leben.

Der Türsteher war einer der beiden Männer, die in der Brandnacht im Lokal «Le Constellation» arbeiteten. Sein Kollege kam in den Flammen ums Leben, als er versuchte, den Gästen der Bar zu helfen.

Aktuell laufen Vernehmlassungen der Justiz von überlebenden Betroffenen, Angestellten und dem Betreiberpaar Jaques und Jessica Moretti. (nib)

Mehr zu Crans-Montana:
