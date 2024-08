Mann nach Messerangriff in Olten wegen Mordversuchs angeklagt

Mehr «Schweiz»

Die Solothurner Staatsanwaltschaft hat einen 42-jährigen Mann wegen versuchten Mordes angeklagt. Bei einem vorerst nur verbalen Streit mit einem anderen Mann in Olten SO griff er zu einem Messer und verletzte das Opfer schwer, wie die Staatsanwaltschaft am Mittwoch mitteilte. Laut einem Gutachten sei er schuldunfähig.

Zum Streit kam es am Abend des 17. Juli 2022 an der Aarburgerstrasse, wie es weiter hiess. Nach Abschluss der Untersuchungen wirft die Staatsanwaltschaft dem heute 42-jährigen Schweizer vor, dass er versucht habe, das Opfer durch Messerstiche in den Rücken und in die linke Flanke «in besonders skrupelloser Weise zu töten». Respektive, dass er dessen Tod zumindest in Kauf genommen hätte.

Der Verletzte sei in Spitalpflege gebracht und der mutmassliche Täter vor Ort festgenommen worden. Nach mehreren Monaten Untersuchungshaft sei der Beschuldigte derzeit im vorzeitigen Massnahmenvollzug. Der Termin der Hauptverhandlung vor dem Richteramt Olten-Gösgen steht noch aus.

Das Opfer sei in einem ähnlichen Alter wie der Täter und die beiden hätten sich gekannt, sagte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft Solothurn auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA.

Angeklagter schuldunfähig

Laut Mitteilung erfolgt die Anklageerhebung im Rahmen eines selbständigen Massnahmeverfahrens. Ein forensisch-psychiatrisches Gutachten sei zum Schluss gekommen, dass der 42-Jährige schuldunfähig sei, sagte die Sprecherin. Deshalb stehe als Urteil keine Freiheitsstrafe im Vordergrund, sondern stationäre therapeutische Massnahmen. Der Täter sei aktuell in einer geschlossenen Institution untergebracht. (sda/cst)