Larible nach Pädophilie-Vorwurf «kaputt» – «Ich habe schon 5 oder 6 Engagements verloren»

Was ist passiert?

24. Oktober: David Larible trifft in einem Zürcher Hotel einen 14-Jährigen Fan. Das Mädchen sagt, Larible habe ihr dabei drei Zungenküsse gegeben.

20. November: Larible wird nach der Abschlussvorstellung des «Circus Knie» in Lugano verhaftet und von einem Staatsanwalt in Zürich vernommen. Er verbringt zwei Tage in Haft.

27. November: Der «Blick», der stets über den Vorwurf berichtete, fragt, warum der Italiener bis dato schweigt. Ein Facebook-Beitrag Valentin Landmanns wird zitiert, in dem der Anwalt eine offensivere Verteidigung anmahnt.

3. Dezember: Larible hat Landmann engagiert und gibt dem «Blick» ein Interview, in dem er seine Unschuld beteuert.

6. Dezember: Nach einer weiteren Einvernahme bei der Zürcher Staatsanwaltschaft stellt sich Larible mit Landmann den Fragen von «TalkTäglich»-Moderator Oliver Steffen.