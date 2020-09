Schweiz

Justiz

Freiheitsstrafe von 15 Jahren für versuchten Mord bestätigt



Freiheitsstrafe von 15 Jahren für versuchten Mord – Urteil bestätigt

Bild: KEYSTONE

Das Bundesgericht hat die Verurteilung eines Eritreers durch das Obergericht Aargau zu einer Freiheitsstrafe von 15 Jahren bestätigt. Der Mann wird zudem 15 Jahre des Landes verwiesen. Er versuchte im Mai 2017 aus Eifersucht seine schwangere Ehefrau zu töten und wurde wegen versuchten Mordes und versuchten Schwangerschaftsabbruchs verurteilt.

Der Verurteilte stach mit einem Fleischmesser mehrmals auf seine Frau ein, schlug sie mit einer Whiskey-Flasche auf den Kopf und drückte ihr ein Kissen auf das Gesicht. Grund für seine Tat war die Vermutung, dass die Ehefrau fremd gegangen war und das Kind nicht von ihm sei, was nicht stimmte.

Dass die Frau überlebte, grenzt an ein Wunder, schreibt das Bundesgericht in einem am Dienstag veröffentlichten Urteil. Es hat die Anträge des Eritreers abgewiesen, wonach er lediglich wegen versuchter Tötung und versuchten Schwangerschaftsabbruchs zu verurteilen sei. Er beantragte zudem die Aufhebung der Landesverweisung.

«Strenge Strafe»

Das Bundesgericht hat die Begehren alle klar abgewiesen. Es hält fest, dass der Mann aus nichtigem Grund massive Gewalt gegen seine Frau angewandt habe. Die Qualifikation der Tat als versuchten Mord erachtet das Bundesgericht deshalb als korrekt. Auch die Strafzumessung sei nicht zu beanstanden, selbst wenn die Freiheitsstrafe von 15 Jahren «als recht streng» erscheine.

Das Bundesgericht sieht zudem keinen Grund, von der obligatorischen Landesverweisung abzurücken. Ein Härtefall sei in keiner Weise auszumachen. Dass sich der Mann für einen weiteren Verbleib in der Schweiz auf seine Beziehung berufe, bezeichnet das Bundesgericht als «fast zynisch». (Urteil 6B_507/2020 vom 17.8.2020) (sda)

DANKE FÜR DIE ♥ Da du bis hierhin gescrollt hast, gehen wir davon aus, dass dir unser journalistisches Angebot gefällt. Wie du vielleicht weisst, haben wir uns kürzlich entschieden, bei watson keine Login-Pflicht einzuführen. Auch Bezahlschranken wird es bei uns keine geben. Wir möchten möglichst keine Hürden für den Zugang zu watson schaffen, weil wir glauben, es sollten sich in einer Demokratie alle jederzeit und einfach mit Informationen versorgen können. Falls du uns dennoch mit einem kleinen Betrag unterstützen willst, dann tu das doch hier. Würdest du gerne watson und Journalismus unterstützen? (Du wirst zu stripe.com umgeleitet um die Zahlung abzuschliessen) CHF 10.00 CHF 15.00 CHF 25.00 Oder unterstütze uns mit deinem Wunschbetrag per Banküberweisung. Nicht mehr anzeigen

Das könnte dich auch noch interessieren:

Abonniere unseren Newsletter